“Sigo de pie por ella, la voy a seguir buscando todos los días. Le pido a mi mamá, que desde el cielo me de fuerzas

Eric Lucero habló sobre los operativos que se desarrollaron este domingo por la tarde en distintos sectores a la ciudad de San Luis, donde hubo detenidos.

“Simplemente tengo la información de que allanaron y lo único que encontraron es gente que tiene droga, nada más. Me acerqué a algunos lugares para ver por si llegaba a identificar a alguien, alguna cara conocida”, aseguró Eric Lucero. Pero no reconoció nada ni a nadie.

A casi 14 días de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la Justicia ordenó una tanda de procedimientos simultáneos en distintos barrios de la capital. Para la investigación fueron considerados de interés. No trascendieron de manera oficial hasta esta noche cuáles fueron los resultados, y que vinculación tendrían con la desaparición de la menor.

Lucero dijo que no conocía los motivos que derivaron en tantos procedimientos al mismo tiempo. “Si ellos deciden hacer hacerlos y es el camino, está bárbaro, no voy a cuestionar su trabajo”, aseguró.

Esta noche, cuando toda la labor policial había concluido en los barrios de la zona sur, cerca de su vivienda, Lucero volvió a mostrarse con la esperanza de encontrar a su hija con vida y tenerla otra vez en sus brazos. “Mi otro hijo no está bien, por momentos se siente culpable por haberla perdido de vista, pero estaba jugando, igual que los otros niños”, contó respecto Benjamín de 9 años, que lleva la misma tristeza e incertidumbre que sus padres.

“Me la vengo bancando solo, en algún momento seguro que lo tendré”, dijo para referirse a la contención psicológica.

“Sigo de pie por ella, quiero encontrarla, la voy a seguir buscando, todos los días. Le pido a mi mamá, que está en el cielo, que me ayude y dé fuerzas para seguir. Pienso en Benja que me había pedido un día que la buscara y se la trajera de vuelta”, sostuvo.

Este sábado, por pedido de la fiscal de Cámara, Virginia Palacios, Lucero volvió a ampliar su declaración. “Ojalá que de eso haya surgido todo lo que pasó hoy. Ellos son profesionales y saben lo que hacen”, manifestó.

“Le digo que la amo, que la extraño, son los días más difíciles de mi vida, me siento muerto en vida y si alguien la tiene por favor no le hagan nada, devuélvanla, ella tiene que estar con su familia. Y le pido a la gente que no deje de compartir la foto, que nos ayude, tenemos que encontrarla”.