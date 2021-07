Excavación sorpresiva en la búsqueda de Guadalupe: con perros, la Policía trabaja en un descampado

Marcaron un lugar en un predio lindero al barrio 544 Viviendas, donde desapareció la nena.

Luego de 19 días sin novedades, una nueva pista anima la posibilidad de encontrar a Guadalupe Lucero: la Policía realiza excavaciones en un descampado cercano a la casa de la tía, en el barrio 544 Viviendas, en las afueras de la Ciudad de San Luis.

Allí la nena fue vista por última vez el 14 de junio cerca de las 19.30. Y a ese lugar vuelven siempre los investigadores: aunque el radio de búsqueda se fue ampliando en la medida que pasaban los días sin tener rastros de la nena, persiste la sospecha de que nunca salió del barrio.

Este sábado, cuando estaban a punto de suspenderse los rastrillajes hasta el día siguiente, dos perros de la División Canes de la Policía puntana marcaron un lugar determinado en un predio lindero a la vivienda de Georgina Cialone.

Allí los efectivos comenzaron a excavar un pozo de dos metros de profundidad bajo la sospecha de que Guadalupe, de 5 años, haya sido enterrada. El descampado, ubicado a apenas 200 metros del lugar donde Guadalupe desapareció, ya había sido rastrillado en varias ocasiones anteriores.

Minutos más tarde llegaron refuerzos para profundizar el operativo en el lugar: dos perros más (seis en total) y un cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En los últimos dos días además se hicieron tareas de rastrillaje en el Dique Pasos de Las Carretas, localizado en el departamento Pringles, a 51 kilómetros al este de la ciudad de San Luis. No hubo mayores novedades.

Este sábado, la tía de Guadalupe expresó su esperanza de encontrar la nena con vida. “Tengo la corazonada de que sigue acá en San Luis. Todavía no se han rastrillado todos los barrios. Ojalá me la bajen de algún auto y me la dejen. Yo sigo pensando en encontrarla”, dijo entre lágrimas.

La madre de Guadalupe Lucero descartó la pista que dio el playero de la estación de servicio de Mendoza

La madre de Guadalupe descartó este viernes que un playero de la estación de servicio de la localidad mendocina de Las Heras haya visto a su hija. “Ella no habría dicho nunca ´soy famosa´ porque su habla no es la mejor”, aseguró Yamila Cialone en conferencia de prensa.

Además, la madre de la pequeña dijo que “Guada no habla perfectamente porque con el tema de la pandemia no se reforzó el jardín de cuatro y cinco años, y entonces todavía no vocaliza del todo bien”.

El playero Jorge Páez dijo en varios medios de comunicación que el pasado miércoles a la tarde llegó a la estación de servicio un auto con un hombre de unos 30 años y una niña muy parecida a Guadalupe, y que la nena le había dicho “soy famosa”.

Otra de las pistas que Yamila descartó es una que surgió en una zapatería de Santiago del Estero en la que una nena parecida a Guadalupe había hablado de su hermano y lo había llamado por su nombre, “Benjamín”. Sin embargo, Yamila comentó que si bien es ése el nombre del hermano, “Guada no se refiere a él así”.

Cialone dijo también que su hija tiene algunas marcas como un diente partido, una mancha en el costado izquierdo de la cara y además mucho vello, algo por lo cual es fácil de identificar.