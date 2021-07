“Me despierto y miro el teléfono esperando la llamada que me diga que mi hija apareció”

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Belén Lucero, confía en que alguien tiene a la nena de cinco años desaparecida hace un mes. Esta tarde marchan hacia el Poder Judicial.

Este miércoles se cumple un mes de la desaparición de la pequeña de 5 años, Guadalupe Belén Lucero, a quien la Policía busca intensamente luego de que testigos señalaran que una persona de negro se la llevó de la mano en el barrio 544 Viviendas Sur de la ciudad de San Luis, cuando jugaba en la calle con sus primos.

“Me despierto y miro el teléfono esperando la llamada que me diga que mi hija apareció”, confesó Yamila Cialone, mamá de la nena, en “Mañana es tarde”, de Lafinur FM Radio 96.3.

“Me da fuerza de encontrar a mi hija, es lastimoso. No se sabe casi nada. No creo que fuese Guada la nena de la estación de servicio y que esté tan tranquila. Ella no se muestra en confianza con gente que no conoce”, sostuvo.

Además, echó por tierra la versión que vinculaba el caso con las drogas y aseguró que nunca tuvo nada que ver con eso. Yamila dijo que nació en Mendoza y que tiene familiares en esa provincia.

“Me pregunto todos los días por qué a Guada. Trimarco es una mujer que tiene mucha experiencia y estoy agradecida porque ellos ahora representan legalmente a Guada. Me transmitió apoyo y me dijo que va a encontrar a mi hija”, opinó y expresó que desde la separación con Eric que no sabe cómo maneja su vida.

“Yo sé que la Policía pone todo para buscar a Guada, pero al no tener nada en un mes, no sabría qué decirte”, reconoció sobre la falta de pistas certeras.

Este miércoles a las 17, los familiares marcharán desde el Correo Argentino hacia el Poder Judicial.