Los chilenos podrán votar para las primarias de su país en San Luis

Mañana habrá una mesa habilitada de 8 a 18 en el Centro de Convenciones municipal.

Como ocurrió con el plebiscito que definió la creación de una nueva constitución, la comunidad chilena que vive en San Luis podrá ejercer su derecho a voto y participar de las elecciones primarias para definir los candidatos presidenciales el próximo domingo. Este domingo, de 8 a 18, habrá una mesa habilitada para votar en el Centro de Convenciones “Monseñor Enrique Angelelli”, de la ciudad capital, ubicado en calle Ejército de los Andes, frente al rectorado de la UNSL.

Con protocolos sanitarios de por medio, chilenos y chilenas residentes en la provincia deberán acercarse al lugar de votación con tapabocas y con un chequeo de temperatura previo en la entrada del edificio. Aunque la mesa contará con lapiceras para votar, recomiendan traer una propia, para reforzar los resguardos. También deberán llevar su cédula de identidad chilena. Antes y después de votar, se les proveerá alcohol en gel para desinfectar sus manos.

A diferencia de las primarias en Argentina, donde estas definen los candidatos por un piso mínimo de votos, en Chile se realizan “pactos” entre los partidos participantes, por el que se postulan varios candidatos, y el que reúne más votos en la primaria se erige como candidato único de la coalición. Si bien participar en las primarias no es obligatorio para los partidos, si deciden hacerlo, los resultados son vinculantes. A su vez, los partidos pueden optar por presentarse directamente en las elecciones generales sin primarias.

Cómo votar

Los pactos son dos. Con la letra A está Chile Vamos, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (EP) y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente. Aquí compiten cuatro candidatos: Joaquín Lavín Infante (UDI) Ignacio Briones Rojas (EP), Sebastián Sichel Ramírez (Independiente) y Mario Desbordes Jiménez (Renovación Nacional).

Con la letra B aparece Apruebo Dignidad, que cuenta con el apoyo de los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social (CS), Comunes, Partido Comunista (PC) y Federación Regionalista Verde Social. Aquí se postulan dos contendientes: Gabriel Boric Font (CS) y Daniel Jadue (PC).

Así habrá dos pactos en los que los votantes deberán marcar su preferencia. Aquí hay otra diferencia importante con las elecciones en Argentina, y es que la mesa solo entrega la cédula (boleta) correspondiente al partido al que esté afiliado el ciudadano y que forme parte de alguno de los pactos.

Así por ejemplo, quien esté afiliado al Partido Comunista, se le entregará solamente la Cédula B Apruebo Dignidad y deberá elegir solamente entre los dos candidatos de esa papeleta. Lo mismo ocurre con quienes estén afiliados, por ejemplo a la UDI, que se les entregará la Cédula A y tendrán que elegir entre los cuatro contendientes de ese pacto.

Habrá cédulas A, B y una tercera para aquellos ciudadanos que no estén afiliados a ningún partido y donde aparecerán ambas opciones. Aquí es importante señalar que solo se podrá elegir un candidato, o de lo contrario, el voto será invalidado. Por otro lado, no podrán participar afiliados a partidos políticos que no integren los pactos.

Trescientos habilitados

“Esto se va a desarrollar gracias a la Municipalidad, a través de la Secretaría de Gobierno y el señor Andrés Russo, que ha puesto a disponibilidad el lugar”, marcó la colaboradora desde San Luis para el Consulado General de Chile en Mendoza, Claudia Miranda Suazo.

Miranda Suazo indicó que aproximadamente 300 residentes chilenos están habilitados para votar en San Luis. Para hacerlo deben aparecer en el padrón electoral, y para integrar este registro debieron realizar un trámite previo de cambio de domicilio electoral, que se hace en el consulado en Mendoza, los consulados en terreno, o a través de la página del Servicio Electoral de Chile, servel.cl. Ya venció el plazo para hacer el cambio de domicilio para estos comicios, pero el trámite se puede hacer para los próximos.

Las elecciones presidenciales en Chile serán el 21 de noviembre, una semana después de las legislativas en Argentina. “De la comunidad chilena esperamos que vengan a ejercer el voto, porque es algo muy importante; y el que no lo pueda hacer porque no está inscripto, que lo haga más adelante”, remarcó la referente de la comunidad.

Miranda Suazo, que también es directora por Argentina del Comité Internacional Chile Somos Todos y coordinadora de Mujeres Chilenas Región Exterior, destacó que tres asociaciones de residentes chilenos colaboraron para la realización de los comicios en San Luis: la Asociación Civil PACA, el Centro Cultural Violeta Parra y el Centro Chileno Gabriela Mistral de Villa Mercedes. Y obviamente cuentan con la participación y autorización del gobierno chileno, a través de la embajada y el consulado de dicho país.