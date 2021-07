Hay grieta política por una posible candidatura, amenazan con jugar en contra de Poggi en Villa Mercedes

Los frentes definen a sus precandidatos a días del cierre de listas. En Villa Mercedes hay muchísimo malestar y amenazan con jugar en contra de la lista del ex gobernador Claudio Poggi.

Solo bastó decir el nombre de Cecilia Lucero (ex ministra de viviendas) para que todo estuviera a punto de una implosión política en el frente que lidera Claudio Javier Poggi. No es una interna cualquiera, mucho menos para dejarla pasar por alto, ya que no hay aprobación para “Lucero” de ninguno de los partidos que conforman el Frente Unidos por San Luis.

¿Cómo sucedió el conflicto?

El conflicto se genera a raíz de publicaciones en las redes sociales donde la dan como candidata a Concejal de Villa Mercedes por el frente Unidos por San Luis a la ex ministra de vivienda y ex ultra Adolfista Cecilia Lucero.

Sin consenso y poco democrático, amigos y allegados de Lucero salieron a viva voz a proclamarla 1° en la lista para cubrir una banca en el recinto legislativo mercedino.

Por otra parte, su imagen política es baja en términos electorales. Lucero tiene un alto porcentaje de rechazo desde que se publicaron fotos junto al ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López (el del convento, las monjas y los bolsos con 9 millones de dólares)



José López junto a Cecilia Lucero, ex ministra de Vivienda del gobierno de Claudio Poggi

Los dirigentes del Pro San Luis, Avanzar y Demócrata están enfurecidos y coincidieron en tomar medidas drásticas para el frente en caso de que tome más fuerzas la candidatura de Cecilia Lucero. También recordaron que en el 2019 la Turca Lucero ya había sido candidata a vice intendente de Villa Mercedes, una elección en la que propios y ajenos la llamaron “salvavida de plomo”.