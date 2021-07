En lo que va del mes, San Luis recibió más de 100 mil vacunas

Se trata de dosis de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik V. Los vacunados superaron los 97 mil. Salud busca completar los esquemas de vacunación, sin dejar de aplicar primeras dosis.

La llegada de vacunas a la provincia se aceleró en las últimas semanas. Según datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Provincia, llegaron 101.550 dosis de vacunas contra el coronavirus desde el 1º de julio hasta el viernes. Los componentes que llegaron son de Sinopharm, Sputnik V y AstraZeneca. La vacunación va casi a la par. De acuerdo a la información suministrada por el Comité de Crisis, el 1º de julio las autoridades sanitarias habían aplicado 284.616 vacunas, mientras que el viernes esa cifra ascendía a 382.292, es decir 97.676 dosis más.

Según explicó la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, actualmente buscan acelerar la colocación de segundas dosis para completar los esquemas de vacunación de la población. El viernes empezaron a poner segundas dosis de Sinopharm a quienes hayan cumplimentado el tiempo, que son entre 21 y 28 días de la colocación de la primera.

“A medida que vayan cumpliendo los esquemas de ocho semanas de la vacuna AstraZeneca, también los completaremos, porque es la recomendación en virtud de la amenaza de la variante Delta”. Rosa Dávila.

Esto no significa que se dejen de aplicar primeras dosis. “Vamos colocando en la medida que vayan cumpliendo, vamos a hacer las dos cosas”, remarcó Dávila, quien recordó que actualmente inoculan a mayores de 18 años que se hayan inscripto, mientras que lo hacen libremente los mayores de 40, embarazadas, personas con discapacidad que sean mayores de edad y quienes fueron citados y no pudieron asistir.

Mientras que en otras provincias, como Buenos Aires, se baraja la posibilidad de un “pasaporte sanitario” en el que será obligatoria estar vacunado para realizar actividades, como una manera de impulsar la campaña, en San Luis el ritmo de inscripción y vacunación es sostenido y no se ha contemplado tal situación aún. “La verdad que hemos tenido muy buena acogida en todas las edades, no hemos tenido inconvenientes. Tal vez tiene que ver con la estrategia que tuvimos desde el inicio de la campaña, con inscripciones a partir de los 18 años. Hasta que no vacunemos al último, vamos a seguir con esta forma de vacunación”, afirmó Dávila, y remarcó que la “voluntariedad” de la vacunación es una directiva del Ministerio de Salud de la Nación, y que en ese sentido, no han tenido novedades.

Las autoridades sanitarias locales también están a la espera de lo que ocurra con la vacuna Moderna. Y es que el viernes, pasado el mediodía, obtuvo aprobación de la autoridad sanitaria europea EMA para su uso pediátrico de 12 a 17 años, y la utilización en Argentina de las dosis donadas por Estados Unidos sería inminente. Para esto, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, formará parte del Consejo Federal de Salud el próximo martes para ver la futura campaña, que tendrá como prioridad a los niños y adolescentes con comorbilidades.

Hay otro frente en el que trabaja la Provincia. El estudio de combinación de vacunas, para el cual preparan el protocolo y en el que podrían participar 300 puntanos.