El HCD de San Luis organiza el XI Certamen de Arte Urbano; Hay 270.000 pesos en premios

Organizado por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, con la colaboración de la Coordinación General de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de San Luis, el auspicio del Banco Supervielle S.A., y la participación de la Asociación de Artistas Visuales Agrupados de San Luis (AVA San Luis).

La temática es libre, aunque se tendrá especial consideración a temáticas relacionadas con la igualdad de género y diversidad, y motivos de la Ciudad de San Luis. Cada artista podrá participar con una (1) obra de su autoría, en soporte bidimensional, en sólo una de las dos categorías. Podrá emplearse cualquier técnica o procedimiento (pintura, dibujo, grabado, técnicas mixtas, relieves, otras), exceptuando fotografías.

1) “Categoría General”: Integrarán esta categoría artistas visuales desde los 18 años, siempre que hayan cumplido tal edad el mismo día, o antes, del último día de inscripción al XI Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis (24 de septiembre de 2021).

2) Categoría “Jóvenes Artistas”: Integrarán esta categoría artistas visuales cuya edad sea menor a 25 años. Los que cumplan 25 años de edad el mismo día de finalización de la inscripción al XI Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis (24 de septiembre de 2021), o antes, podrán participar en la Categoría General, pero no en la categoría “Jóvenes Artistas”.-

Sólo se podrá optar por una sola categoría de participación. Plazo máximo para inscribirte: hasta el 24 de Septiembre de 2021.

Podés inscribirte aquí: https://forms.gle/qHcP9mtKfpP4eFeP8

CONVOCATORIA.- Se convoca al XI Certamen de Arte Urbano “Ciudad de San Luis” organizado por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, con la colaboración de la Coordinación General de Turismo, Cultura y Deportes, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo Municipal, el auspicio de la entidad bancaria Supervielle S.A., y la participación de la Asociación de Artistas Visuales Agrupados de San Luis (AVA San Luis).- PARTICIPANTES.- Podrán participar en el certamen, artistas oriundos de la Provincia de San Luis o, en su defecto, que tengan más de dos (2) años de residencia en la Provincia. No podrán postularse las personas que hayan sido ganadores o ganadoras del primer premio en alguno de los Certámenes de Arte Urbano “Ciudad de San Luis”, en la categoría Profesionales. No podrán participar los artistas que tengan relación de parentesco hasta el segundo (2º) grado consanguíneo y/o por afinidad con algún miembro del jurado, o con algún miembro del ente organizador del presente Certamen (HCD San Luis). OBRAS.- Los participantes sólo podrán presentar obras inéditas, realizadas con motivo de la presente convocatoria. La temática es libre, aunque se tendrá especial consideración a temáticas relacionadas con la igualdad de género y diversidad, y motivos de la Ciudad de San Luis. Cada artista podrá participar con una (1) obra de su autoría, en soporte bidimensional, en sólo una de las dos categorías. Podrá emplearse cualquier técnica o procedimiento (pintura, dibujo, grabado, técnicas mixtas, relieves, otras), exceptuando fotografías.

No serán admitidas las siguientes obras:

Los plagios; Las realizadas por artistas fallecidos presentados por terceros; Las que tengan materiales frescos; Las que contengan elementos orgánicos, seres vivos y materiales perecederos; Las que hayan sido realizadas con materiales explosivos, ácidos, productos químicos contaminantes, y similares; Las que estén participando de manera simultánea en otro concurso, muestra o exhibición.- CATEGORÍAS.- Se establecen como Categorías de participación: “Categoría General”: Integrarán esta categoría artistas visuales desde los 18 años, siempre que hayan cumplido tal edad el mismo día, o antes, del último día de inscripción al XI Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis (24 de septiembre de 2021).- “Jóvenes Artistas”: Integrarán esta categoría artistas visuales cuya edad sea menor a 25 años. Los que cumplan 25 años de edad el mismo día de finalización de la inscripción al XI Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis (24 de septiembre de 2021), o antes, podrán participar en la Categoría General, pero no en la categoría “Jóvenes Artistas”.-

Sólo se podrá optar por una sóla categoría de participación.-

RESTRICCIONES.- Serán descalificadas las obras: Que posean más de 1,50 m. en su lado mayor y menor de 0,30 m. en su lado menor; Que no presenten soporte rígido para su exhibición; Que sean copia total o parcial de otra obra; Que presenten alguna identificación del autor en ambos lados; Que no cumplan con el resto de las disposiciones de las Bases y Condiciones aprobadas para el XI Certamen de Arte Urbano.- INSCRIPCIÓN – SELECCIÓN – RECEPCIÓN.- La Inscripción es gratuita y deberá realizarse según las siguientes etapas: Convocatoria: Desde el día miércoles 21 de julio al día viernes 24 de septiembre del corriente año se dará inicio a la convocatoria dirigida a artistas de toda la Provincia de San Luis, dando la mayor difusión posible en todos los medios de comunicación que estén al alcance de la Institución.- Inscripción inicial: en virtud de la realidad epidemiológica de la Provincia de San Luis por la transmisión del virus SARS-COV2 (coronavirus), y con el propósito de acercar la posibilidad de participar a todos los artistas visuales de los distintos puntos de la Provincia, es que la inscripción inicial será digital y/o virtual. Para inscribirse al Certamen, cada participante deberá completar el formulario que estará publicado en la página web oficial del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis www.hcdsanluis.gob.ar, en ubicación de fácil identificación. Además de completar todos los casilleros obligatorios del formulario de inscripción, se deberá adjuntar al formulario una fotocopia de DNI del artista (ambos lados), cada archivo y/o foto del DNI debe estar nominado de la siguiente manera: “DNI-NumeroDeDNI-LADO1” y “DNI-NumeroDeDNI-LADO2”, por ejemplo: “DNI-34758698-LADO1”, “DNI-34758698-LADO2”.

También deberá cada artista enviar adjunto en el mismo formulario hasta tres (3) fotografías de la obra que concursará en el XI Certamen de Arte Urbano, cuya resolución deberá ser apta para su adecuada visualización (2.000 pixeles de lado mayor, resolución 150 dpi y formato JPEG). Cada una de las tres (3) fotografías deberá estar denominada de la siguiente manera: APELLIDO-DNI-FOTO 1 o 2 o 3. (Ejemplo: «ORTIZ-35789652-FOTO1», «ORTIZ-35789652-FOTO2», «ORTIZ-35789652-FOTO3»). Luego de completar y enviar el formulario de inscripción, desde la Organización se dará acuse de recibo al correo electrónico declarado en el formulario de inscripción en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, especificando que se ha dado cumplimiento con los recaudos de inscripción, en su defecto se observará las irregularidades detectadas (ejemplo: que el archivo no sea legible, que no se puedan identificar, que el formato o extensión del archivo no sea el correcto, que el correo enviado no cuente con el formulario completado de forma adecuada, o que falte información por completar).

Plazo de Inscripción: la inscripción permanecerá abierta a todas y todos los artistas hasta el día viernes 24 de septiembre. El plazo sólo podrá ser prorrogado por un tiempo que no supere los 7 días, siempre que haya razones justificadas, de fuerza mayor y dando aviso por todos los medios públicos con al menos 48 horas de anticipación a la finalización del plazo inicial. Registración de Inscripciones: La Dirección de Relaciones Institucionales y Comunitarias, junto al Área de Cultura del H. Concejo Deliberante, realizarán un registro de inscripción en el que estarán consignadas todas las obras presentadas con identificación de su autor o autora y sus datos personales. Al momento de la inscripción se le asignará a cada obra un número aleatorio, que será reservado, a efectos de poder identificar cada obra con su autor o autora. Dicho número será el único elemento identificatorio que la obra podrá tener y que será puesto en conocimiento del jurado para realizar la selección de finalistas y posterior elección de los ganadores correspondientes a las dos categorías que concursan (categoría general y Jóvenes Artistas). Selección de Obras Finalistas: Dentro de los siguientes 5 días hábiles a contar desde la finalización del plazo de inscripciones (viernes 1 de octubre de 2021), la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunitarias, junto al Área de Cultura del H. Concejo Deliberante, pondrán en conocimiento del Jurado todas las obras inscriptas según categoría. A efectos de resguardar la identidad de los artistas y garantizar la objetividad de la selección y elección de ganadores por parte del Jurado, sólo se les proveerá el número de registro de cada obra, siendo único elemento identificatorio que el Jurado podrá tener de la obra. Habrá una carpeta denominada “1 – Categoría General” y otra carpeta denominada “2 – Jóvenes Artistas”. Dentro de cada una de ellas se generará una (1) carpeta por cada uno de los inscriptos en dicha categoría, la que estará nominada sólo con el número de registro y que contendrá hasta tres (3) fotos de la obra concursante que haya enviado oportunamente el artista por correo electrónico (ejemplo: “E: 1 – Categoría General\157\Foto-1”). El Jurado tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para remitir a la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunitarias el listado de obras finalistas identificadas con su número de registro (martes 12 de octubre de 2021). El jurado seleccionará la cantidad de obras que considere pertinente de acuerdo a su calidad y relevancia, para la realización de la muestra final. Recepción de Obras: Una vez recibido el listado de obras concursantes seleccionadas, la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunitarias, junto al Área de Cultura del H. Concejo Deliberante, se comunicarán con los finalistas a efectos de proceder a la recepción de las obras seleccionadas. La recepción de las obras será los días jueves 14, viernes 15, lunes 18 y martes 19 de octubre del 2021, de 9:00 a 18:00 horas (sin excepción) en la Sede del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, sito en calle Colón Nº 561 de la Ciudad de San Luis, pudiéndose habilitarse nuevos lugares de recepción en distintos puntos de la provincia, según disponibilidad de las instituciones organizadoras y/o auspiciantes, en su caso. Las obras deberán ser presentadas sin inscripción alguna y deberán ser dispuestas y almacenadas por el H. Concejo Deliberante garantizando la custodia y la buena conservación de las mismas por el tiempo que dure. Además, deberán ser entregadas en condiciones óptimas para ser colgadas y exhibidas.-

la inscripción permanecerá abierta a todas y todos los artistas hasta el día viernes 24 de septiembre. El plazo sólo podrá ser prorrogado por un tiempo que no supere los 7 días, siempre que haya razones justificadas, de fuerza mayor y dando aviso por todos los medios públicos con al menos 48 horas de anticipación a la finalización del plazo inicial. JURADO – INTEGRACIÓN – EXPOSICIÓN – VEREDICTO.- El Jurado de premiación estará integrado por cinco (5) miembros: un (1) representante del área de cultura del Poder Ejecutivo Municipal; él o la Presidente o Presidenta de la Comisión de Previsión Social, Educación y Cultura del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis (1); un (1) representante del Banco Supervielle S.A., en su carácter de empresa auspiciante; dos (2) reconocidos artistas visuales, propuestos por la AVA San Luis (Artistas Visuales Agrupados San Luis). Una vez finalizado el plazo para la presentación y recepción de las obras finalistas, las mismas serán puestas a disposición del Jurado y se dará comienzo a la exposición pública.

El Jurado será el encargado de constatar que se haya cumplido en forma total con el reglamento del presente certamen, seleccionar los trabajos premiables y determinar la adjudicación de premios según las categorías establecidas. Siendo INAPELABLE su fallo.

Los dos (2) reconocidos artistas visuales, propuestos por la AVA San Luis (Artistas Visuales Agrupados San Luis), gozarán de una contribución económica por sus tareas desarrolladas. El jurado será dado a conocer a los participantes y al público en general el día de finalización del plazo para la inscripción al certamen.

PREMIOS DEL CERTAMEN.- Los premios serán en las siguientes categorías: Categoría General: Premio Adquisición “Amelia Muñoz” a la primera mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 80.000,00.- (Pesos ochenta mil con 00/100).- Premio Adquisición “Amelia Muñoz” a la segunda mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 60.000,00.- (Pesos sesenta mil con 00/100).- Premio Adquisición “Amelia Muñoz” a la tercer mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis, por un monto total de $ 40.000,00.- (Pesos cuarenta mil con 00/100).- Premio Adquisición “Amelia Muñoz” a la cuarta mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 40.000,00.- (Pesos cuarenta mil, con 00/100).-

El Jurado podrá otorgar hasta tres (3) Menciones Especiales que no comprenden una retribución económica.

Jóvenes Artistas: Premio Estímulo “Amelia Muñoz” a Jóvenes Artistas. Premio Estímulo “Jóvenes Artistas” a la primera mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 25.000,00.- (Pesos veinticinco mil, con 00/100).- Premio Estímulo “Jóvenes Artistas” a la segunda mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 15.000,00.- (Pesos quince mil, con 00/100).- Premio Estímulo “Jóvenes Artistas” a la tercera mejor obra del Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis por un monto total de $ 10.000,00.- (Pesos diez mil, con 00/100).-

Premio Estímulo “Amelia Muñoz” a Jóvenes Artistas.

El Jurado podrá otorgar hasta tres (3) Menciones Especiales que no comprenden una retribución económica.