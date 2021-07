Tilisarao: la autopsia reveló lo peor “la mujer murió por asfixia mecánica”

Laura Vanesa Godoy falleció este lunes a las 10, ocho horas antes de ser encontrada sin vida de acuerdo al informe del médico forense. Tenía restos de pasto en la ropa.



En la Comisaría 23. Manifestantes realizaron pintadas allí e hicieron un escrache en la casa del ex de Laura Godoy. Foto: Captura Facebook Radio G.

Laura Vanesa Godoy, la mujer de Tilisarao que fue hallada sin vida este lunes alrededor de las 18 en su casa, murió por asfixia mecánica por ahorcamiento. Lo reveló la autopsia realizada por el forense Walter Antonio Juárez Godoy.

Godoy falleció a las 10, ocho horas antes de que la encontraran en la casa 6 de la manzana 182 del barrio 32 Viviendas, le informó a El Diario este miércoles el comisario mayor Omar Talquenca, director general de Investigaciones. El estudio forense también detalló que estaba tirada en el piso del baño, con la ropa con restos de pasto y sin el calzado puesto. Tenía un cordón negro de zapatilla en el cuello.

Testimonio de un tío y una amiga

Un centenar de allegadas, amigas y vecinas de esa localidad, junto a organizaciones feministas de San Luis, Villa Mercedes y del Valle del Conlara se manifestaron este martes a la tarde en Tilisarao para pedir que se esclarezca en qué circunstancia murió la mujer de 32 años. “Ella no tenía ni la más mínima intención de matarse, esto es un femicidio”, aseguró Rosa Castillo, amiga de Laura y una de las mujeres que participó de la marcha. Se desplazaron desde la plaza central a la comisaría del pueblo —donde realizaron pintadas para pedir justicia por Laura— y también hicieron un escrache en el domicilio de un joven de apellido Alaniz, expareja de Laura, a quien ella había denunciado en sus redes sociales por violencia de género.

José “Pepe” Martínez, tío de Laura, le contó a El Diario que ellos, como familia, tampoco creen que ella se haya quitado la vida. Dijo que su sobrina era oriunda de Renca, que hace “unos cinco o seis años” se había mudado a Tilisarao, donde le habían dado una casa en el barrio 34 Viviendas. Allí residía con su hija de 10 años. De todos modos, Laura viajaba habitualmente a Renca, ya que trabajaba en una escuela de esa localidad.

“Sabemos que Laura no hizo una sino varias denuncias, por las agresiones que ella recibió (por parte de su expareja). Y que él en varias oportunidades había intentado ingresar a la casa, que la perseguía. La representante de la Secretaría de la Mujer realmente se ha portado bien, ha sido amable, le ha dado apoyo a la mamá, al papá, al hermano de mi sobrina. En ese sentido estamos muy satisfechos, no así con el desempeño de la Justicia, que es reprobable. Si bien la jueza (Patricia Besso) vino bastante rápido (tras el hallazgo del cuerpo), ha sido penosa la acción personal del médico forense, que tardó más de cinco horas en venir a la revisación (previa a la autopsia, en la casa). A las 11 se iba a hacer la autopsia en Concarán, pero se demoró, según dijeron, porque el sector donde está la morgue no tenía agua”, comentó Martínez.

El jefe de la Unidad Regional de Orden Público III, comisario general Pablo Álvarez, indicó que los efectivos de la Comisaría 23 de Tilisarao fueron quienes intervinieron en primer término, ante el aviso de un familiar directo. Dijo que, para preservar la investigación, no podía brindar detalles de dónde estaba, en qué lugar de la vivienda, como tampoco sobre si allí todo estaba en orden o si, por el contrario, había signos de violencia o de pelea, por ejemplo. Otra fuente confió que había desorden en la casa —por ejemplo, ropa en distintos ambientes de la casa—, aunque aclaró que no se había podido establecer si esto era habitual o si puede guardar relación con alguna situación puntual, correspondiente al momento de la muerte.

El comisario general refirió que, por disposición de la magistrada y “simplemente para darle transparencia” a la investigación, se hizo cargo de la causa el Departamento Homicidios de la Tercera Circunscripción. “En el examen externo que hizo en el lugar, el médico forense (Antonio) Juárez no pudo determinar la causa de muerte, por eso se ordenó la realización de la autopsia, que estará a cargo de él”, informó el jefe de la UROP III más temprano.

Consultado sobre si Lorena había hecho alguna denuncia formal contra su expareja, dijo que “ha habido denuncia”, que esta “tuvo su curso” y que a raíz de ella se libró “una prohibición de acercamiento mutua”.

Alaniz fue localizado por la Policía y se le tomó declaración en las últimas horas, refirió.

“Desconozco qué dijo él, eso lo debe saber la instrucción policial”, respondió Álvarez al ser consultado sobre el contenido de su declaración.