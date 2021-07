Villa Mercedes: dos motochorros intentaron robarle a un delivery

Sucedió este miércoles a la noche en la esquina de 9 de Julio y Colombia. Los delincuentes le dispararon con un aire comprimido. El repartidor no resultó herido.



Dos delincuentes, a bordo de una moto 150 cc, intentaron robar la recaudación a un joven repartidor de comida. El intento de asalto se produjo en la esquina de 9 de Julio y Colombia en Villa Mercedes, cuando el delivery se detuvo para que pasara un auto.

Sergio Alcaraz, relató a Radio Latina, que vio llegar una moto en sentido contrario a él por Colombia, pero a media cuadra dieron vuelta y lo increparon. “Eran dos jóvenes que me apuntaron con un arma y me pedían el dinero, pero me resistí, le tiré una piña a uno”.

Fue en ese momento que los autores ignorados le dispararon al pecho. “Sentí un dolor fuerte, pero no me hizo nada, porque supongo que era un aire comprimido chico”. Al no lograr su objetivo los ladrones huyeron del lugar.

Personal de la Comisaría 9ª, del DRIM y Científica llegaron hasta la esquina donde ocurrió el intento de asalto y se organizó un operativo cerrojo para atrapar a los motochorros.

Personal del Sempro atendió a Alcaraz, quien no presentaba heridas de bala.