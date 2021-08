Refaccionarán el edificio de la histórica Escuela N°30 “General Pedernera” de Villa Mercedes

Ubicada en la calle homónima, entre Pringles y Miguel B. Pastor, la institución es símbolo de la historia de Villa Mercedes por ser su primera escuela, cuya infraestructura será intervenida “del techo a debajo de los pisos”, resumieron quienes están a cargo de la remodelación.

Este viernes al mediodía, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá, firmó el comienzo de los trabajos, haciendo lo propio el vicegobernador de la provincia, Eduardo Mones Ruiz, y el intendente Maximiliano Frontera, quienes estuvieron acompañados por autoridades invitadas que participaron “de un día trascendental para toda nuestra comunidad educativa”, sostuvo la anfitriona de la ceremonia, Adriana Espósito, directora de la entidad.

El jefe del Programa Infraestructura Escolar, Diego Canta, destacó “Es una obra muy importante, se intervendrá un edificio emblemático de Villa Mercedes, con trabajos de membrana, pintura, revoque, cielorrasos y construcción de sanitarios para el nivel inicial, entre muchos otros detalles, para lo cual se ha dispuesto una intervención superior a los $ 28 millones. El objetivo es que la escuela vuelva a lucir como cuando se inauguró”.

Para el intendente Frontera, “este sencillo pero importante acto es muy especial para mí, porque en esta escuela cursé la primaria, así que es muy grato y emotivo visitarla una vez más, particularmente porque somos testigos del inicio de la puesta en valor de una institución tan querida e importante para la ciudad, obra que se enmarca en los $6.000 millones que se están invirtiendo en Villa Mercedes y que genera tantas esperanzas”.

A Mones Ruiz le ocurrió algo similar, “porque esta también es mi escuela primaria, por lo que me llena de felicidad que sea refaccionada de manera integral. Dos personas me hablaron de las necesidades que presentaba el establecimiento, su directora y también Liliana Ortelio, lo que me llevó a visitar el edificio en diciembre pasado e interiorizarme de las necesidades. Ese mismo día me entrevisté con el ministro de Obras Públicas, que se comprometió a trabajar en el asunto, y hoy finalmente eso se está concretando. Todas las inversiones son importantes, pero particularmente me alegran aquellas que tienen que ver con la educación, pues es donde está la base de todo, de los niños y del futuro de la provincia y de la Patria”.

“No cabemos en nuestros cuerpos por la alegría que sentimos -declaró Espósito-, porque este día es trascendental para toda nuestra comunidad educativa. A lo largo de los años se fueron realizando refacciones al edificio, pero siempre con necesidades urgentes y solucionando problemas que iban presentándose, pero nunca arreglos tan profundos como los proyectados ahora”.