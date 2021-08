Evoluciona favorablemente una beba que contrajo COVID-19

Tiene 25 días de vida y fue internada en la Maternidad Provincial con fiebre y diarrea.

Una bebita de 25 días de vida evoluciona favorablemente de su cuadro de COVID-19 en la Maternidad “Teresita Baigorria”. La niña había nacido en ese centro de salud y fue dada de alta; pero debido a un cuadro de fiebre y diarrea sus padres la llevaron de nuevo y allí se confirmó que había contraído coronavirus.

La referente en San Luis del Plan COVID-19, Graciela Sarmiento, confirmó que la beba “ingresó el jueves cuando tenía 22 días de vida con un cuadro que incluía fiebre y diarrea, que son síntomas muy frecuentes entre los niños, pero que esta vez estaba asociado a COVID-19”.

Sarmiento señaló que “está evolucionando muy bien, no ha requerido oxígeno y en ningún momento necesitó de asistencia respiratoria mecánica. Sigue internada, estable y con buena evolución, que por tratarse de un paciente COVID es muy importante”.

La médica dijo que “la mamá tiene las dos dosis de vacuna y la segunda la recibió el 22 de julio”, pero aclaró que “los recién nacidos no tienen su sistema inmunológico tan maduro como para generar todos los anticuerpos necesarios”. Pero insistió en que “el caso de esta bebita evoluciona muy bien”.

Sarmiento insistió en la importancia de mantener los cuidados y dijo que “esto nos pone en evidencia la necesidad de seguir cuidándonos porque hay grupos poblacionales muy vulnerables como son los menores de un año y los mayores de 65, que pueden evolucionar de otra manera ante la infección de la COVID”.

Reiteró que “la pandemia no pasó, el virus sigue circulando, hay muchas personas vulnerables que todavía pueden ser afectadas y a las que no se las puede vacunar todavía, como son los menores de 12 años. Pero en particular los recién nacidos y hasta un año”. Y pidió a toda la sociedad “hay que seguir cuidándose porque todavía tenemos grupos etarios vulnerables a los que no podemos inmunizar”.