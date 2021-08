“Dyzhy”, hijo de Alberto Fernández, ya tiene su DNI no binario: “Su nuevo nombre es Tani”

Tani, hijo del presidente Alberto Fernández, ya tiene su DNI no binario. Así lo confirmó en su cuenta de Instagram, donde mostró su nuevo documento que lleva una letra “X” en la categoría “sexo”.

“Está bueno entender que un plástico no dice quién soy pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz”, expresó en la red social.

Tani había anunciado que iniciaría el trámite el pasado 21 de julio, luego de que el Gobierno Nacional presentara los nuevos documentos que reconocen las identidades no binarias e hiciera entrega de los primeros tres a Valentine Machado, Gerónimo Carolina González Devesa y Shanik Lucián Sosa Battisti.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo entonces en un vivo de Instagram. En esa oportunidad, remarcó que aunque se necesitará tiempo para que este cambio se naturalice, ya que la gente “tiene que deconstruirse”, resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos.

“Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario”, ejemplificó, aunque reconoció que “obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, que sigue resistiendo estos avances.

DNI no binario

El cambio en los DNI –que también alcanza a los pasaportes– fue presentado en julio, en un acto dentro del Museo del Bicentenario, por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Interior, Wado de Pedro, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta.

El anuncio luego fue formalizado en el Decreto presidencial N°476/21. “A los fines del presente decreto, la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, dice el artículo 4°.