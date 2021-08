“La casa está vacía, triste, extraño ver los juguetes por todos lados, me duele no verte”

Yamila Cialone recordó que hace un año recibió la noticia de la vivienda propia y narró lo duro que es habitarla sin la presencia de Guadalupe.

El 14 de junio Guadalupe Lucero, de cinco años, estaba jugando en la vereda de la casa de su tía ubicada en el barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis. Ya transcurrieron casi dos meses de su desaparición y a pesar de los distintos rastrillajes y allanamientos, nada se sabe de la menor.

“Hace 1 año que recibimos la noticia que nos darían nuestra casita, nuestro hogar. Recuerdo que estaban ansiosos y felices. Acá hicieron sus amigos, adoptamos un perro, obtuvieron su pieza que tanto me pedían para jugar y tener sus cosas, ya que nos encontrábamos alquilando un lugar pequeño sin patio y al llegar acá se encontraron con este lugar soñado, éramos felices los tres”, recordó hoy Yamila Cialone por medio de un posteo en redes sociales.

Angustiada relató que esa alegría se desvaneció desde el momento que desapareció la pequeña: “Hoy no lo disfruto porque Guada no está”.

Contó que la pequeña le dio vida a su vivienda pintando las paredes del cuarto con “besos con lápiz labial” y lamentó no poder verla jugar con sus juguetes.

“Ya no está, la casa está vacía, triste, extraño ver los juguetes por todos lados, me duele no verte afuera con tus amigas jugando con barro”, expresó.

“Me duele pisar una casa que se suponía que seríamos felices y se convirtió en angustia, incertidumbre, desesperación por no tenerte acá. Nos hicieron mucho daño”, continúo la mamá.

En este sentido, preguntó: “¿Por qué?, es lo que me pregunto siempre, todos los días y a toda hora”.

“Ya nada tiene sentido sin ella, ni siquiera la vida de mierda que sigo teniendo desde que desapareció”, enfatizó.

Este sábado se cumplen dos meses desde que Guadalupe está lejos de sus seres queridos y es por esto, que está programada una movilización en la ciudad de San Luis en donde el punto de encuentro será en el Correo Argentino a las 16:30. También se realizarán pintadas de murales pidiendo por la aparición de la pequeña.

En capitales de otras provincias se han programado concentraciones. En la ciudad de Mendoza el punto de encuentro será en San Martín y Garibaldi. Y en Córdoba a las 18 en la intersección de las calles Colón y General Paz.