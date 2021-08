Aberrante hecho| detuvieron a un maestro de jardín de infantes acusado de abusar de dos nenas de 4 años

Se trata de un profesor de música de 41 años que fue denunciado por los padres por el aberrante hecho.

Un docente de 41 años de un jardín de infantes ubicado en el partido bonaerense de San Fernando fue detenido en las últimas horas, luego de que los padres de sus alumnos presentaran una grave denuncia penal en su contra: lo acusan de abusar de al menos dos nenas de 4 años de edad.

Según el expediente que maneja la fiscal Bibiana Santella, la denuncia de abuso llegó a la justicia el sábado pasado cuando los padres de dos nenas de 4 años se presentaron en la Comisaría de la Mujer de la zona. “Hasta el momento esos son los únicos dos hechos que estamos investigando. Se habló de tres casos pero son esas dos nenas por ahora”, explica una alta fuente de la investigación.

“Previo a hacer la denuncia, los padres de las menores hablaron en reiteradas oportunidades con sus hijas, luego realizaron su queja ante las autoridades del colegio y las llevaron ante psicólogas privadas. Eso nos da la pauta de que no se trata de una denuncia intempestiva ante un pequeño indicio sino todo lo contrario”, cuentan desde los tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante la causa.

Lo cierto es que una vez que la denuncia ingresó en la UFI de género de San Fernando, la fiscal Santella llevó a cabo una serie de medidas de prueba para verificar la denuncia. En primer lugar tomó declaración a los padres de las menores donde contaron cada detalle de los que sus hijas les habían relatado. Las dos situaciones coincidían. Luego se produjo una inspección ocular en el establecimiento.

Pero la prueba más importante llegó a manos de los investigadores en las últimas horas. Una de las dos nenas habló frente a una psicóloga oficial. En su alocución dio detalles de cómo sucedieron los hechos. “No solo identificó con el nombre al maestro sino que, además, explicó en qué lugares se habrían producido los abusos, en que momentos y hasta insinuó el día”, cuenta una fuente que tuvo acceso al testimonio que, por obvias razones, no se reproduce en esta nota.

Según consta en el expediente, la psicóloga oficial expresó en su informe que los dichos de la nena eran verosímiles y que no fabulaba. Si bien aún no se les pudo realizar una Cámara Gesell a las menores porque los especialistas consideran que todavía no están listas, el documento firmado por la profesional fue contundente.

En paralelo a esto que sucedió en los primeros días de esta semana, la Policía Bonaerense intentó notificar en varias oportunidades al maestro Darío C. pero no pudieron localizarlo. Esa situación prendió las alarmas de alerta en la fiscalía y creció el temor a una posible fuga.

Pero eso cambió esta mañana cerca de las 10. Tal cómo pudo conocer este medio de fuentes oficial, el acusado se presentó espontáneamente en la sede de la fiscalía con el objetivo de buscar un defensor oficial. A pesar de que no había sido notificado oficialmente, el hecho de que la noticia se haya conocido públicamente lo obligó a acercarse a tribunales.

Cuando el hombre ingresó al edificio, no pudo salir más. Es que la fiscal Santella entendió que, ante el posible peligro de fuga y con el informe de la psicóloga asegurando que los dichos de una de las menores eran verosímiles adjuntado al expediente, alcanzaba para ordenar su aprehensión.

“Las pruebas y los indicios que constan en la causa son suficientes para determinar, en principio y teniendo en cuenta que la investigación recién comienza, de que esta persona pudo haber cometido los delitos que se denuncian. Las declaraciones de las nenas son espontaneas. Se nota a las claras que no es algo armado. Las dos dicen lo mismo y señalan el lunes 9 de agosto como el día en que sucedieron los abusos”, cuentan desde la investigación.

Se estima que en el transcurso de la tarde Darío C. deberá declarar en indagatoria y que mañana la fiscal le solicitará al juez Esteban Rossignoli que la aprehensión que convierta en detención. En caso de que el magistrado la conceda comenzará a correr un plazo de 15 días donde los investigadores deberán recabar más pruebas.

En ese tiempo se llamará a declaración testimonial al resto de los padres como así también a las autoridades del jardín y a una pediatra. Además se volverá a evaluar si las nenas están en condiciones de declarar en Cámara Gesell.

Darío Hernán C. trabajaba en el jardín San José desde el año pasado, según consta en su legajo. Las autoridades judiciales pudieron comprobar que vive en la zona de San Fernando, a pocas cuadras del jardín y que, además, es ex alumno de un colegio católico de zona norte.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado por tratarse de menores de 13 años. Ese delito tiene una pena que va de los 3 a los 10 años de cárcel.