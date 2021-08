Villa Mercedes: Juzgan a un hombre acusado de abusar de su hija de 14 años

M.A.Z. fue denunciado a fines de diciembre de 2019 por abusar tres veces de la adolescente.

M.A.Z. está detenido desde hace un año. Nada más y nada menos que por abusar de su propia hija. Y en los próximos días, si no surge algún contratiempo, sabrá si lo que le depara son muchos años más en la cárcel o si, por el contrario, recuperará la libertad. Pues la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes comenzó a juzgarlo por ese delito.

El hombre de 50 años, a quien este medio mencionará por las iniciales de su nombre para no referir indirectamente a la víctima, llegó del debate oral acusado de someter sexualmente a su hija biológica en tres oportunidades, valiéndose del hecho de que vivía con ella y forzándola a tales ultrajes bajo constantes amenazas, informaron los voceros del Poder Judicial. En su momento, la fiscal de instrucción, Verónica Alonso Ernst, pidió que sea condenado por ese delito contra la integridad sexual a 19 años de prisión.

M.A.Z. fue denunciado a fines de diciembre de 2019, en cercanías a las Fiestas de fin de año. La investigación estuvo a cargo de la jueza Mirta Ucelay. La magistrada del Juzgado de Instrucción Penal 3 de Villa Mercedes procesó y le dictó la prisión preventiva al hombre a comienzos del año pasado.

Al inicio del debate oral, el tribunal, compuesto por los jueces Virna Eguinoa, Sandra Ehrlich y Sebastián Cadelago Filippi, le preguntó al acusado si declararía y el hombre, defendido por Pascual Celdrán, prefirió no hacerlo. Lo que no quiere decir que no lo haga en otro momento del juicio.

Durante el debate está previsto escuchar los testimonios de siete testigos, de los cuales ya declararon la denunciante, es decir, la madre de la víctima, la abuela de la adolescente y la hermana del acusado. El juicio que, hasta ahora es realizado a través de videoconferencia, dado que el personal de esa cámara está aislada por ser contacto estrecho de un caso de COVID-19, continuará el martes.