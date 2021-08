Mujer policía denunció a autoridades de la fuerza por “acoso laboral, hostigamiento y persecuciones”

Expuso que desde 2018 sufre destrato por parte del jefe de la Unidad Regional N° II, Oscar Contreras y del sub jefe, Julio Manzanelli.

Jessica Sáez tiene 33 años y cumplía sus funciones en la División de Rápida Intervención Motorizada (DRIM) de la ciudad de Villa Mercedes. Recientemente dio a conocer “la difícil situación” que atraviesa desde hace más de tres años.

La mujer realizó la denuncia el 16 de junio de este año en la Dirección General de Asuntos Internos. También se presentó ante la secretaría de la Mujer, de Villa Mercedes, para que se tomen medidas a partir de los “graves hechos que en forma sucesiva y persecutoria” padece en su trabajo.

En concreto pidió a las autoridades de la Policía provincial “que cese el acoso, persecuciones y hostigamientos laborales que recibe a diario por parte del jefe de la Unidad Regional N° II, comisario general, Oscar Contreras y del subjefe, comisario mayor Julio Manzanelli”.

La víctima presentó todas las denuncias y copias de las gestiones que realizó hasta el momento. Sostuvo que sus superiores le asignaban “tareas que no concuerdan con las funciones que tenía asignadas. Dijo que además le hacían trabajar más horas que a sus compañeros.

“Ejerce sus actos de acoso laboral por medio de terceros solicitando que me recarguen mis jefes inmediatos de tareas dentro y fuera del horario. Además, me cita a su oficina sin fundamentar mi presencia en donde lo único que hace es hacerme preguntas de mi vida privada y de mi familia lo que por su posición y mi condición de subordinada no corresponde que las haga”, manifestó Sáez refiriéndose a Contreras.

En el mismo marco, sostuvo que la “denigran constantemente” con “chistes” por ser mujer, y que cuando se queja le recuerdan que son “sus superiores” y que si no obedece será derivada a otra unidad.

La policía explicó que el 4 de mayo del año pasado recibió una sanción disciplinaria de 15 días por infringir el artículo N°78 Inciso A: “Solo por haberle dicho a un colega que por más que se pusiera alcohol en gel lo mismo se iba a contagiar”.

“Hicieron comentarios sobre mi corte de cabello que por tal motivo el 20 de mayo fui convocada a reunirme con el jefe de la Policía de San Luis, Darío Neira, quien tomando conocimiento de todo estos detalles se comprometió a dialogar con Contreras para que desistiera de las actitudes inadecuadas, pero a posterior me enviaron a otro lugar a cumplir mis funciones”, expuso la agente.

El 7 de junio de este año fue notificada que le cambiaron su destino laboral y que debía comenzar sus funciones en la División de Accidentología Vial.

Ante esto, la mujer se presentó el 8 de junio con un certificado médico por siete días y al finalizar este período expuso otro certificado, pero esta vez, psicológico, por 30 días. Ese día le sacaron su arma reglamentaria.

“Estas personas me han acosado constantemente bajo violencia psicológica hacia mi persona con la finalidad de que renuncie al trabajo. Este acoso constante ha provocado que padezca estrés, angustia, agostamiento, pero además recayó sobre todo en mi salud física ya que tengo afecciones gastrointestinales y colon irritable”, expuso la mujer en su denuncia.

La acusación está fundada bajo la Ley de Integral de Protección a las mujeres Ley 26.485 en el artículo N°4, la cual sostiene que “se entiende por violencia contra las mujeres, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal”.

También se tuvo en cuenta el artículo N°6 en la cual consta de violencia institucional contra las mujeres y la violencia laboral.

La causa recayó sobre el Juzgado Correccional N° 1 de la ciudad villamercedina.