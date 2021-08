Caso Guadalupe Lucero: “La nena fue raptada y subida a un vehículo en la Autopista Serranías Puntanas”

Así lo aseguró Santiago Díaz, integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, que colaboró en la búsqueda de la pequeña. También se encontró un “objeto” que sería de interés para la causa.

Santiago Díaz, llegó el viernes pasado a San Luis para colaborar en la búsqueda de Guadalupe Lucero y este fin de semana uno de sus perros detectó olor de la pequeña hasta un sector de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Con esta información, los investigadores suponen ahora que la pequeña fue “cargada” a un vehículo luego de cruzar por el descampado colindante a la zona cero.

En declaraciones a La Mañana de Dimensión, Díaz explicó que los primeros trabajos se desarrollaron en la casa de Yamila Cialone en la zona norte de la capital puntana y le solicitó pertenencias para que los canes detectaran el olor de la menor: “Me entregó una prenda en una bolsa y unas botas en una caja, por medio de una técnica de odorología forense hice una extracción y lo trasladé a unas gasas estériles para poder trabajar con los perros”.

Luego, continuó en la casa de la tía de Guadalupe en el barrio 544 Viviendas. En un principio, uno de los animales hizo una “marcación positiva” en la mesa donde estuvo sentada la pequeña. Después, detectó aroma en el medio de la calle frente al domicilio, donde estuvo sentada jugando con otros niños antes de desaparecer.

En ese momento, el perro siguió en dirección norte, y en un cantero (situado a pocos metros) raspó uno de los ladrillos para notificar que allí había algo. Díaz aseguró que encontraron un “objeto” que sería de interés para la causa: “Hay que ver si a dos meses, se puede recolectar ADN”.

Este domingo, el animal siguió el rastro hacia la Autopista de las Serranías Puntanas, cruzando el descampado “Siempre haciendo un encadenamiento de detecciones”.

“Cuando llega, me hace una marcación positiva, me indica que hasta allí llegó el rastro, luego me avisó que no hay más nada, por lo que para los investigadores seguramente fue levantada en un vehículo”, dijo.

“La Justicia debe estar trabajando en el tema porque es una evidencia muy fuerte”, sostuvo.

También, realizó tareas en el Cerro del Lince por pedido de la madre de la niña.

“Guadalupe se puede encontrar en cualquier lado porque la autopista tiene gran cantidad de salidas en distintas direcciones, pero para un perro es imposible seguir un rastro o una huella cuando fue trasladada en un vehículo”, indicó.