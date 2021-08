“Es un asesino, mató a mi hija”: la acusada por el crimen de Nahiara se quebró y culpó a su pareja

La nena tenía 3 años cuando la asesinaron. Tenía 46 golpes y otras lesiones en su cuerpo. La madre y el padrastro empezaron a ser juzgados por el homicidio.



Nahiara tenía 3 años cuando la asesinaron a golpes. (Foto: gentileza La Mañana de Neuquén).

Este lunes empezó el juicio por el crimen de Nahiara Soledad Miranda, la nena que murió a principios del año pasado tras sufrir un golpe muy fuerte con un rebenque que le partió su cabeza en el paraje de Los Menucos, en Río Negro. Ese golpe fue el que desencadenó su muerte pero la autopsia reveló que tenía otras 46 lesiones en el cuerpo. Sus padres llegaron están acusados por el homicidio pero, frente a los jueces, la mujer se desligó del hecho y culpó a su pareja.

“A mí siempre me tenía amenazada con que me iba a matar a mi hija, y lo terminó haciendo”, sostuvo ayer Valeria Miranda, madre de la víctima, despegándose así del femicidio de la nena de 3 años y, en cambio, adjudicándole toda la responsabilidad al otro imputado del caso, Carlos Rubén Erbín. Pese a haber llorado durante todo el tiempo que duró su declaración, no solo señaló con total claridad al hombre en reiteradas oportunidades sino que también lo acusó por violencia de género. “Siempre me golpeaba y golpeaba a mi nena”, expresó, según publicó el diario local La Mañana de Neuquén.

La madre y el padrastro de Nahiara, acusados por el crimen. (Foto: Facebook/Gaby Zeta).

Siempre en base a su testimonio, el día que Nahiara recibió el golpe que tres días más tarde le provocaría la muerte, Erbín le dijo que la nena se había caído de la escalera. “Pero yo sé que no es verdad. Yo estaba adentro de la cocina, sentí un golpe, y mi hija estaba caída. Él (acusado) estaba al lado de ella con un rebenque en la mano y me dijo que le mintiera a los milicos”, aseguró.

No hubo otro testigo de lo que pasó con la víctima, estaban solos los tres encerrados entre cuatro paredes. Sin embargo, las marcas que los forenses constataron en el cuerpo de la menor fueron una prueba irrefutable del maltrato que recibía y descartó casi de inmediato la hipótesis de una muerte accidental. “Yo no sé por qué se desquitó con una criatura. Era mi única hija, la única compañía que yo tenía en la vida. Y me quitó un pedazo de mi alma”, remarcó Miranda.

La versión del imputado

El primero en declarar este lunes había sido Erbín, expareja de Miranda y padrastro de la víctima. Tras asegurar que él “jamás tocó una nena de sus exparejas”, aclaró: “Yo no la maté (a Nahiara), pero tampoco puedo asegurar que haya sido Valeria”.

En ese sentido, el acusado indicó que la mamá de la nena era “muy descuidada” y “fría” con la menor. También manifestó que “la fajaba con lo que tenía”. “Yo le decía que no le pegue a la nena. Para mí no era normal”, contó. Además, acusó a la mujer de haber sido ella quien le mintió y le dijo que la nena se había caído por la escalera. Por último resaltó que cualquiera en la casa tenía acceso al rebenque, que estaba guardado adentro de una habitación.

El defensor particular de Erbín, Carlos Vila, le marcó a los jurados populares que en el juicio se intentó construir la teoría del “chivo expiatorio” para hacer creer que su defendido es un “sujeto violento, malvado, perverso, maltratador de mujeres, todas circunstancias que tienden a la muerte de la niña”. “Acá no se juzga si es golpeador, sino si mató a Nahiara”, señaló el letrado y pidió al jurado la oportunidad de demostrar que su cliente “no es el monstruo que describen”.