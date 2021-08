Asesinaron a un adolescente: Creen que el homicida es la misma persona que la violó el año pasado

Rosalba Nievas, madre de la chica de 15 años asesinada, dijo que luego de ser violada, el agresor le dijo que la iba a matar. Aseguró que no hay justicia.

Dos denuncias se cruzaron casi al mismo tiempo este martes y revelaron un nuevo femicidio en la provincia de Mendoza. Mientras la familia de Lucía Inés Fernández dejaba asentado que la chica de 15 años no había regresado a su casa después de la escuela, entró un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de un cuerpo en la localidad de Rodeo del Medio.

Lucía Inés Fernández tenía 15 años cuando su vida se terminó. Un asesino decidió acabar con ella. Lo hizo de manera salvaje: a la familia le dijeron que fueron siete las puñaladas. Como si eso no hubiese sido suficiente, también la golpearon con un ladrillo.

Los padres de Lucía Inés Fernández revelaron que el año pasado la chica fue violada luego de escaparse de la casa de sus abuelos para ir a un cumpleaños con una amiga. Al escapar del agresor, este juró venganza y le dijo que la iba a matar porque sabía que lo iba a “quemar con la Policía”. Hicieron la denuncia, pero la causa no habría avanzado. Su madre cree que el asesino es quien la violó y con profundo dolor aseguró que “la justicia no existe”.

“No hay justicia. Yo les dije, a mi hija la violaron, ¿Qué van a esperar?, ¿a que la maten?, y me dijeron que era menor de edad y que no podían hacer nada, pero ahora mi hija está muerta”, expresó entre llantos Rosalba Nievas a Radio Nihuil.



Lucía tenía solo 15 años. Fue atacada a golpes en su cabeza y fue apuñalada al menos siete veces en su pecho.

La mujer reveló que vivían en la zona de Los Álamos y un día Lucía le pidió quedarse a dormir en la casa de sus abuelos. “Era la única casa a la que la dejaba ir. Y la dejé ir. Se ve que quedó de acuerdo con una amiga, que le pidió que no le dijera nadie que la había invitado a un cumpleaños a mi hija porque no la iban a dejar ir. Mis papás cerraron con llave, pero ella se escapó por la ventana”.

Lucía se fue con su amiga, a quien conocía de una iglesia de Beltrán, y con el primo de esta en una camioneta. “Cuando llegaron ahí la violaron. Y cuando ella se despertó la quiso violar de vuelta. Mi hija le pegó un empujón y el primo de la amiga le metió un cachetón y se la llevó de ahí. Él la quería matar y le dijo: ‘Te voy a matar desgraciada porque vos me vas a quemar con la Policía'”.



Rosalba Nievas, madre de Lucía Inés Fernández.

Rosalba sostuvo que cuando la chica contó lo ocurrido hicieron la denuncia en Rodeo del Medio, pero un tiempo después ella reveló estos detalles.

“Yo creo que puede ser la misma persona. Sino ¿quién más? A mi hija la quieren todos. Pero no hay justicia, esperaron que a mi hija la mataran”, agregó la mujer que acaba de perder a su única hija.

Su padre Fabián Fernández, expresó: “Ahora la mataron como un a perro, le pegaron por todos lados. Tiene la cara toda moreteada, entera, la hicieron bosta”.

El remordimiento que tienen los padres es que siempre la acompañaban hasta la parada de colectivo para que no le pasara nada, pero ayer, su madre estaba en cama porque no se sentía bien, mientras que su padre trabajaba.

“Me dijo algo que tenía una comida o algo así, y yo le creí, pero no era así”, resaltó la madre de la chica, quien al parecer le dijo que iba a ir al colegio, pero luego se enteraron que nunca fue y que no era el turno de su burbuja.

Fabián en cambio dijo: “Capaz que no sabía que no tenía que ir al colegio porque a veces no le dicen en la escuela”.



Fabián Fernández, padre de Lucía, en su casa de Maipú.

Un vecino aseguró que la vio ayer alrededor de las 10 de la mañana en la parada de colectivo sola, lo que le llamó la atención, porque sabía que siempre alguno de sus padres la acompañaba.

Por el momento no saben qué recorrido hizo la chica, ni si había quedado encontrarse con alguien. Una de las piezas claves para los pesquisas es el celular de Lucía para ver con quién se contactó en las últimas horas y hacia dónde fue.