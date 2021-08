Alberto Fernández: “Voy a hacer todo lo que sea para encontrar a Guadalupe Lucero”

Alberto Fernández le transmitió a Yamila Cialone que se va aumentar la recompensa para encontrar a la nena. En las próximas horas se reunirá con tres ministros nacionales.

Pasado el mediodía de este jueves, el presidente Alberto Fernández, recibió en Casa Rosada a la mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone y a la abuela, Silvia Domínguez, que fueron acompañadas por Juan Carr de Red Solidaria.

El principal pedido al mandatario nacional fue que continúe la búsqueda de la pequeña que desapareció el pasado 14 de junio y de quien todavía no hay información sobre su paradero.

El mandatario le transmitió todo su apoyo a la familia de Guadalupe Lucero y se comprometió con la búsqueda de la niña, poniendo a disposición “todo lo que la Presidencia de la Nación pueda hacer” para poder encontrarla.

“Ni él entiende como puede ser que en dos meses no haya nada de la niña. Si yo no me lo explico, él tampoco entiendo eso y como puede ser que la causa siga siendo averiguación de paradero cuando hace dos meses que a la niña se la llevaron. Tendría que haber cambiado”, contó Yamila Cialone apenas salió de la reunión.

La mamá de Guadalupe apeló a las autoridades nacionales después de pedir al Gobierno provincial que se retome la difusión de la búsqueda y se intensifiquen las acciones. Además dijo en las últimas semanas que el gobernador Alberto Rodríguez Saá no la recibía porque tiene la “agenda llena”.

“Entendió que busco a Guada, que me afecta mucho no tenerla, por eso lo que le pedía desesperadamente es que la busquen y la encuentren”, dijo también la madre en contactos que mantuvo con los periodistas adentro y fuera de la Casa Rosada

También indicó que Fernández se “comprometió a aumentar la recompensa y nos va a poner en San Luis a disposición a gente que trabaje más profundo en el caso”.

“Me va a ayudar a pechar más por Guada a nivel nacional que eso es muy importante y me da muchas más esperanzas”, señaló.

La mamá de la pequeña busca que la Justicia provincial cambie la carátula (actualmente es averiguación de paradero) para que en el caso intervengan las fuerzas federales. “Los niños no se pierden solos, los llevan o los raptan”, apuntó.

Por su parte, Domínguez agradeció a la organización Red Solidaria que ayudó para que la audiencia con el mandatario se concretara.

Esta tarde está previsto que ambas sean recibidas por los ministros de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Características físicas de Guadalupe Lucero

La menor tiene tez trigueña, cabello lacio, un lunar en la mejilla izquierda y cuando fue vista por última vez llevaba una campera negra con capucha, buzo rosa y botas negras. Actualmente se encuentra activa una alerta amarilla de Interpol para dar con el paradero de la niña en todo el mundo.