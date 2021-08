Marcharán para pedir justicia por Johana, Laura y Jéssica

Hoy habrá una manifestación a las 16 en Villa Mercedes y el sábado se hará otra a las 15, en Tilisarao.



Johana Galdeano, Laura Godoy y Jéssica Castro Pérez.

Este jueves, a tres meses exactos del femicidio de Johana Galdeano a manos de su expareja, el secretario de la Uocra Juan Carlos Solalinde, sus familiares, amigos y organizaciones feministas que los acompañan desde el primer momento marcharán por las calles del centro de Villa Mercedes para recordar a la joven que fue asesinada a balazos y pedir justicia, que su crimen no quede impune. Lo mismo harán el sábado, en Tilisarao, las familias de Laura Godoy y Jéssica Castro Pérez.

La convocatoria para acompañar a los familiares de Johana, organizada por la agrupación Aquelarre, es a las 16 en la Plaza del Mercado. Por el femicidio de la joven de 28 años, Solalinde fue procesado y enviado al Penal. Pero para los Galdeano está claro que en la Penitenciaría no están todos los responsables del crimen. “Hay al menos otras cuatro personas involucradas. Algunos policías…”, dijo Silvana, la tía de Johana. “Vamos a tratar de que caigan todas las personas que tienen que caer”, a través de las pruebas que reúne Leticia Latini, la abogada que los representa, aseguró la mujer.

Para Silvana, el asesinato de su sobrina fue planeado. “Él (el sindicalista) estaba consciente. Que no venga a decir su abogado que se le nubló la vista, que esto y que aquello. Él estaba consciente en el primer tiro que le pegó y después cuando le metió los otros cuatro”, aseguró.

También está segura de que la joven no fue asesinada donde estaba tendido su cuerpo, es decir en el garaje de la casa de su ex, sino que fue ejecutada en la vereda de ese domicilio. “La mató en la calle, no le dio tiempo a nada”, dijo. Y en esa tarea de mover el cadáver, a su modo de ver, intervinieron los cómplices del gremialista.

Marcos Juárez, quien junto a Ramiro Rubio representa a Solalinde, comentó que le solicitaron a la jueza Mirta Ucelay una ampliación de la indagatoria, para que su cliente “cuente los detalles relacionados con el hecho”.

Precisó, además, que pidieron la realización de una serie de pruebas para demostrar cuál fue el móvil que llevó al sindicalista a matar a balazos a la madre de uno de sus hijos. Entre ellas, una pericia psicológica y psiquiátrica de Solalinde, una reconstrucción virtual del crimen y la solicitud de informes a las compañías de telefonía celular para trazar un mapa de la ubicación de la víctima y su cliente.

“Nadie duda de que fue él quien efectuó los disparos, pero lo que pasó estuvo lejos de ser un femicidio, que es un desprecio u odio a la mujer, porque Solalinde amaba a esa chica, estaba enamorado y está dolido”, aseguró Juárez.

“Van a salir a la luz una serie de pruebas que van a demostrar que si había alguien degradado como persona, como ser humano, como hombre, no era la víctima: era mi cliente”, dijo el letrado.

Por otro lado, el sábado 28 a las 15, en la plaza San Martín de Tilisarao, los familiares, amigos y autoconvocados se reunirán para marchar por las calles de esa localidad para reclamar justicia por Laura y Jéssica. La consigna es ir vestidos íntegramente de negro.