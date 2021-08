¿Qué tiene en la cabeza Alberto Fernández?

El caso del video viral de la profesora que increpó a sus alumnos confirma que el presidente ve a la política como una religión: por un lado, están los creyentes y por el otro, los filisteos.

No se sabe lo que piensa el presidente Alberto Fernández. Al principio de su mandato, se presentaba como un socialdemócrata y ponderaba a Alfonsín. Pero resulta que hace unos días dijo que era y sigue siendo un revolucionario. Hace unos años, criticaba duramente a Cristina. Pero hoy es su ahijado político. Alberto Fernández es un abogado que a fuerza de ponerse tanto de un lado como del otro ya no sabe dónde está parado. La reciente e insólita defensa a la profesora Laura Radetich es prueba de este estado de situación.

El “tío Alberto” del inicio de la cuarentena se transformó en menos de un año en un Guillermo Moreno de buenos modales. El tipo comprensivo, protector y mesurado del inicio de su mandato se metamorfoseó en poco tiempo en este personaje extremista y mesiánico que defiende a profesores que maltratan a sus alumnos para imponer sus ideas. Claro que en el medio “pasaron cosas”. Pero dejemos un rato de lado la psicología presidencial, que excede en mucho las posibilidades de este comentario y pasemos a analizar lo más significativo de lo que dijo.

Para el Presidente la “clase” de la profesora Laura Radetich fue una “manera de abrirle la cabeza a la gente”. Debe concluirse entonces que para Alberto Fernández los chicos aprenden a los gritos, con discursos exaltados y violentos en donde la diferencia de poder entre los alumnos y los profesores es soslayada brutalmente. Las “cabezas de la gente” se abrirían, según esta postura, a los golpes.

Cómo es el “debate” que el presidente dice que hubo

Por un lado, está la profesora Laura Radetich que “se exalta porque sabe cómo es la verdad”. Mientras que por el otro, está el chico que la desafía y “tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas”. Son dos extremos muy bien delimitados. De un lado, los que saben; y del otro, los que hablan porque les llenaron la cabeza. ¿Les suena, no?

Para el Presidente, el mapa de la situación es más o menos así. Por un lado, está la profesora, una autoridad académica, una esclarecida que tiene “la verdad” y, por el otro, un estudiante que tiene “ideas” pero no porque las haya pensado, sino por haber escuchado “cosas dichas”. Es el mismo paralelo que Cristina Kirchner establece entre ella y los ciudadanos que no pensamos como ella. Si tuviéramos que explicar en una forma concreta de qué se trata el “mesianismo”, difícilmente podamos encontrar otra forma más clara que esta.

Es una cuestión de fe: no es política, es religión.

En su entrevista a Radio 10 de esta mañana, el Presidente nos da una pista invalorable acerca de cómo funciona la psicología de nuestros gobernantes y de cómo funciona el mito fundante de esta coalición de gobierno cuando dice: “Están los que creen y los que no creen, este es un debate que invita a pensar”. Es decir, la profesora Laura Radetich hizo bien su trabajo porque cuando hablamos de política sólo se trata de “creer”. No es cuestión de razonar, de buscar datos, de escuchar al otro. Se trata de tener fe.

Y así es todo más claro. Están los que creen y los que no. Es una cuestión de fe: no es política, es religión, y por eso puede ser tan categórico. Por un lado, están los creyentes y por el otro los filisteos. Por un lado, los que tienen la verdad y, por el otro, los haraganes que se dejan llenar la cabeza. Los que están con el pueblo y los que no tienen patria. Y es por eso que para ellos, no hay mucho que discutir.

A lo sumo merecemos un grito, como los que esta profesora dedica a sus alumnos.