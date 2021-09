Denuncian a una jueza y una abogada de la secretaría de la Mujer de armar una causa para meter preso un hombre

Julieta Castillo encabezó este martes una protesta en la puerta del Poder Judicial. Pidió la “libertad inmediata” del hombre con quien tiene dos hijos.

La mujer desmintió el delito que llevó a su ex pareja a la Penitenciaría Provincial. “Le hicieron una causa de abuso sexual y de violencia de género hacia mí y nunca pasó eso, fue toda mentira”, aseguró Julieta Castillo durante una manifestación que encabezó en Tribunales.

Las acusaciones que hizo ante la prensa abrieron un escándalo en la Justicia Provincial, pero alcanzó también a la Policía y a la secretaría de la Mujer.

“Estábamos separados, yo lo denuncié porque él se fue y me indujeron para que yo le agregara más cosas a la denuncia”, explicó Carrillo para aclarar que nunca lo acusó por el delito que terminó llevando a la cárcel al padre de sus hijos.

La joven recordó que el 27 de marzo tuvo una pelea con su ex pareja, que por eso llamó a la Policía y que por recomendación de los oficiales fue a denunciarlo. “Me dijeron que debía decir que hubo una situación de violencia, cuando no fue así”, recordó esta tarde.

“Yo tenía que decir en la Comisaría 6° que él me tiró de las escaleras, que ellos me iban a hacer el aguante. Con una denuncia podían hacer algo en contra de Sebastián”, relató.

Recordó que cuando estaba en la dependencia, la ex jueza Virginia Palacios la llamó a su teléfono celular: “Me dijo que le contara todo lo que había pasado, y después me citó para las 6 de la tarde en el Poder Judicial. Cuando fui me preguntó qué quería yo para él, y como yo estaba enojada y en shock le pedí que vaya preso”.

La magistrada le explicó que no “no eran suficientes” las pruebas para mandarlo a la cárcel. “Ella leyó la denuncia y le armó una causa por abuso sexual hacia mí, y violencia de género. Dijo que necesitaba agregarle más, y ahí me preguntó si teníamos hijos, y entonces le dijo a la secretaria que pusiera que también le pegaba a los chicos”, relató.

“No existió ningún abuso, ni nada de lo que se expone en esa denuncia”, añadió.

Al mismo tiempo, le pusieron una abogada de la secretaría de la Mujer. “Ella no quiso que contrate un abogado particular, porque sabía que todo era armado. Me asignaron a María Elena Aparicio”, dijo Castillo.

“A ella le conté que todo era mentira, y me dijo que la declaración estaba hecha, firmada y que no se podía hacer nada porque yo iba presa. Seguimos así dos o tres meses, hasta que le dije que no podía seguir con eso, que le estaba haciendo pagar a Sebastián algo que nunca hizo”, continuó.

También agregó que la abogada “se opuso” a que declare “la verdad” cuando la citaron a una audiencia: “Me dijo, vas a ir presa por falso testimonio”.

Tras la manifestación que hizo hoy junto a amigos y familiares del hombre, un secretario del juzgado (que todavía tiene como subrogante a Marcelo Bustamante Marone) podía llegar a una resolución al final de la jornada.

Se supo que otros internos harán una huelga colectiva “para apoyar a Sebastián desde adentro”.

“Hace un mes que venimos pidiendo la libertad, y su familia hace mucho más y no tenemos respuestas, a pesar de tener las pruebas suficientes”, según Castillo.

Por su parte, el abogado del acusado, Hugo Scarso contó hoy que se busca revocar la prisión preventiva. “Que veamos la responsabilidad que le cabe a cada uno, incluyéndola a la mujer, o sea no puede venir la mujer a inventar un hecho de abuso sexual contra una persona y alojarse esa persona en el Servicio Penitenciario”, declaró en Cadena de Noticias.

“Tengo una persona hoy presuntamente inocente alojado en el Servicio Penitenciario, con cinco meses de prisión preventiva por un hecho que no cometió y que es reconocido por la misma damnificada. Yo no quiero que se cierre la causa, yo no pretendo un sobreseimiento, lo que quiero es una revocatoria al auto de prisión preventiva, que salga del Servicio Penitenciario y que se siga investigando”, tuvo en cuenta el letrado.

Pidió que “cada uno haga lo que tenga que hacer y que padezca el sufrimiento que le corresponde por mal comportamiento, sea quien fuere, pero tiene que ser así, porque es un tema muy delicado”.

