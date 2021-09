Detuvieron a una mujer acusada de matar a uno de sus hijos y herir a otro

El menor asesinado tenía 11 años. Su hermana de 9 logró huir y dar aviso a la Policía. Fue trasladada a un hospital y está fuera de peligro.

Una mujer fue detenida este miércoles, acusada de haber asesinado a puñaladas a su hijo de 11 años y de herir a su hija de 9 en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió este miércoles por la mañana en una vivienda ubicada en la calle De la Cárcova al 2200 del barrio La Lata, donde efectivos de la Comisaría 6ª de Pilar se encontraron con el trágico cuadro.

Voceros judiciales indicaron que el episodio fue descubierto cuando dos policías que recorrían la zona a bordo de un patrullero vieron a la niña de 9 años herida y ensangrentada, pidiendo ayuda en la calle.

Los uniformados pidieron apoyo y entraron al predio, donde hay dos viviendas, una en el frente, donde vive el suegro de la imputada, un hombre de 75 años; y la del fondo, donde encontraron a Verónica Beatriz Gaitán (30) con una cuchilla en su mano y múltiples manchas de sangre en su ropa, manos y rostro, junto a su hijo de 11 años asesinado.

En una declaración informal que no tiene valor judicial, la mujer les dijo a los policías: “Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate”, confió a uno de los investigadores de la causa.

Otras fuentes policiales mencionaron que Gaitán justificó el asesinato de su hijo debido a que “iba a ser llevado a un templo Umbanda”.

Además de la detención de la mujer, se secuestraron el cuchillo y varios elementos que serán peritados.

En el caso de la niña de 9 años, también tenía heridas de arma blanca en su pecho, piernas y brazos, por las que tuvo que ser traslada por personal policial a la sala de Primeros Auxilios local y de allí será derivada al hospital Sanguinetti, de Pilar, donde quedó internada, aunque según los voceros aparentaba estar fuera de peligro.

La causa quedó a cargo del fiscal Andrés Quintana, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Pilar, quien caratuló la causa por el momento como “Homicidio agravado y lesiones”, y esperará el resultado de las pericias psicológicas de la imputada para determinar si la puede indagar o no.