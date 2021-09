Denunció que no quieren alquilarle un departamento porque su pareja es trans

Thiago Leis usó su cuenta de Twitter para mostrar cómo el dueño le dijo que no “por el tema de tu pareja”.

Un joven contó en sus redes sociales que los propietarios de un departamento se negaron a alquilarle la vivienda debido a que su pareja es trans y la noticia generó la indignación de los usuarios.

“No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, escribió Thiago Leis en su cuenta de la red social Twitter y en el posteo colocó una captura de pantalla de un chat con una persona que le hacía de intermediara con los dueños del departamento que tenía pensado alquilar.

En la citada captura de pantalla se ve que la persona allegada a Leis le señaló: “Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja. El hombre es homofóbico y a la mujer le da lo mismo; cuando ella le comentó, se echaron para atrás”.

Emma Amarela, la pareja del joven, manifestó en un mensaje que difundió la misma red social: “Mi novio y yo queremos mudarnos, estábamos gestionando un alquiler. Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfóbicos. Sí, a nosotros”.

Esta situación generó el repudio de los usuarios, algunos de los cuales optaron por reenviar el mensaje de la pareja para difundir que buscaba un lugar para mudarse.

La pareja se conoció a través de la red social Tinder, Thiago es argentino y estudia Ciencias Políticas, mientras que Emma colombiana y es estudiante de kinesiología.

En diálogo con diversos medios, Thiago comentó que buscaban un lugar para mudarse porque el que tienen actualmente les queda muy lejos del trabajo, y por ese motivo, a través de una intermediaria consiguieron a estas personas con un departamento disponible en alquiler.

La joven comentó en diálogo con La Nación: “Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”. Y añadió: “Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero mucha gente detesta eso y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”.

En una de las respuestas a su tuit, Thiago explicó que buscan un departamento de dos ambientes en Colegiales, Belgrano, Palermo o Chacarita, para vivir con sus dos gatos, Alem y Elvira, y su eriza, Amarilla.