Tierra de nadie: “En menos de cinco horas hubo cuatro asaltos violentos en la capital de San Luis

Los hechos de inseguridad ocurrieron durante esta madrugada y se perpetraron en distintos sectores de la ciudad. En algunos, el accionar de los delincuentes fue terriblemente violento.

Los ilícitos parecen no tener freno y mantienen preocupados a los puntanos. Durante la madrugada de este jueves la capital de San Luis fue escenario de al menos cuatro asaltos.

Asalto a dos mujeres

El primer evento sucedió pasada la medianoche en Avenida Quinto Centenario y Rawson cuando dos mujeres fueron interceptadas por tres jóvenes para apoderarse de la mochila, a una de ella la tiraron al piso, la golpearon en la cara y le pegaron patadas en su cuerpo.

“La verdad pensé que me iban a matar porque me maltrataron mucho. Cuando lograron quitarme la mochila se tiraron al canal y se escaparon por ahí”, contó la joven en declaraciones a prensa y además advirtió que la “zona no está iluminada y hay escasa presencia policial”.

En pleno centro

Una hora más tarde, sobre calle Ayacucho entre Chacabuco y San Martín en pleno centro de la ciudad dos hombres estaban ingresando a su vivienda cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que se presentaron como policías de investigación y los comenzaron a requisar contra la pared. Bajo esa excusa les quitaron las billeteras y los celulares.



Ayacucho entre Chacabuco y San Martín.

Los atacantes se dieron a la fuga en una trafic Mercedes Benz de color blanco con vidrios polarizados cuando un vecino alertó a las víctimas con un grito porque la situación le pareció sospechosa.

“La personas que los estaba asaltando se notaba de lejos tenía un alto grado de ebriedad. Además pude distinguir la voz de una mujer dentro del vehículo más otro hombre”, contó el vecino que se percató del delictivo.

En la zona sur

Otro caso ocurrió alrededor de las 3 en Autopista de las Serranías Puntanas a pocos metros de la ruta Nº3.

Un chofer de camión que venía desde Mendoza se estacionó para dejar a sus acompañantes de viaje y de pronto fueron sorprendidos por tres delincuentes armados los cuales a gritos le pidieron que le dieran todo lo que tenían en su poder.



Asalto en Autopista de las Serranías Puntanas.

Le sustrajeron las billeteras y los celulares. Al momento de escapar los malvivientes le dispararon al chofer, pero le erraron.

Sorprendieron a una familia mientras descansaba

Por otro lado, alrededor de las 4, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Serranías Puntanas mientras la familia dormía.



Barrio Serranías Puntanas.

Según se pudo conocer, los intrusos violentaron la persiana para ingresar y uno de los integrantes de la familia escuchó la voz de una persona tratando de callar los ladridos de su perra.

En ese momento, se levantaron y notaron que habían dejado un parlante de música en la ventana y les faltaba el celular que habían dejado sobre la mesa.