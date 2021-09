Según una perito, el conductor que mató a una nena de dos años jamás frenó

El auto impactó la parte superior del cuerpo de la niña, la tumbó y la desplazó unos dos metros en la calle.

La licenciada en Criminalística que estudió la esquina del barrio El Criollo de Villa Mercedes, donde fue atropellada Xiomara Rosales, corroboró con su análisis lo que declararon varios testigos, es decir, que Alberto Chávez no frenó ni atinó a detener la marcha de su auto después de haber impactado a la nena de 2 años. Eso indican la falta de indicios o marcas en el lugar del choque y la propia reacción del automovilista o, mejor dicho, la falta de reacción después de haber chocado a la niña, quien murió poco después de la embestida, camino al hospital.

La perito, que declaró ante la jueza instructora Mirta Ucelay, explicó lo que consignó en un croquis que confeccionó sobre la posible mecánica del accidente. Precisó que el choque ocurrió entre las 20 y 20:20 del pasado domingo en calle Francia, entre Guido y Tallaferro. Refirió que Guido tiene doble sentido de circulación, de sur a norte y viceversa, lo que conforma una encrucijada tipo T con Francia, que tiene un único sentido de circulación, de este a oeste.

El hombre de 70 años conducía su Fiat Palio rojo por Guido, hacia el norte. Según un testigo, recordó la especialista en Criminalística, Chávez giró y tomó Francia hacia el oeste.

Pese al análisis, no fue posible establecer si el imputado hizo un giro muy abierto y subió con su auto a la vereda norte de Francia, pues la perito no halló “indicios de contacto del vehículo en esa área, ni con el cesto de basura ni con otro rodado blanco estacionado sobre la vereda”. Pero no descartó que eso haya ocurrido, dado que no necesariamente tendría que haber dejado señales de fricción con el cordón, pudiendo subir con las dos ruedas derechas del Fiat al sector de tierra de la vereda y después descender sin tocar el tacho de residuos.

El auto de Chávez golpeó a la chiquita, que estaba sobre la calzada, a 3,70 metros del cordón de la vereda sur de calle Francia. Allí, donde había restos de sangre, fue el posible punto de impacto, refirió la licenciada.

Los signos de limpieza de tierra y marcas en la parte baja del vehículo le hacen inferir a la especialista que la zona frontal del rodado, del lado izquierdo, impactó con los hombros y la cabeza de la pequeña.

“La víctima, entonces, cayó sobre la calzada y el automóvil continuó la marcha sobre el cuerpo de la misma, sin provocar en esta un arrollamiento, es decir, el conductor no arrolló a la nena con ninguna rueda del vehículo, sino que el cuerpo de la niña, al caer sobre el piso, quedó debajo del rodado, y ante el movimiento del automóvil que continuaba su marcha, la hizo girar por un espacio de dos metros hasta su posición de reposo”, aclaró la profesional. Eso provocó un roce o fricción, que dejó marcas en la cara de Xiomara.

Luego Chávez siguió su recorrido y fue interceptado en la calle Vicente Dupuy. La licenciada explicó que, al ingresar por Francia, el conductor no hizo esquives, aceleraciones, frenadas o desvíos de ninguna clase. Esa falta de maniobras pudo deberse “a los efectos que produce en una persona el grado de intoxicación alcohólica” que tenía el hombre.

El alcotest reveló que el imputado tenía 3,50 gramos de alcohol por litro de sangre. Los efectos de semejante consumo en una persona dependen de diversos factores, como el sexo, el peso, la altura, la edad, la tolerancia al alcohol, la ingesta de alimentos previa a beber, entre otros.

No obstante, tal graduación alcohólica puede generar desde la pérdida de la capacidad de hablar hasta un coma alcohólico, señaló la perito.