Encontraron cajas repletas de dólares en un depósito del administrador de los Kirchner

Forma parte de La Cámpora. Fueron hallados en un relevamiento en el transcurso de un relevamiento por la desaparición de una mujer.

Los fajos habrían sido encontrados el 10 de julio mientras realizaban un relevamiento visual realizado en el domicilio de Mario Balado, en el marco de una causa por la desaparición de una mujer en Río Gallegos hace más de 100 días.

El abogado Jorge Trevotich, querellante en la causa por la desaparición de Marcela López, denunció que se hallaron varias cajas de aproximadamente 40 por 25 centímetros, llenas de dólares termosellados con el sello del Banco Nación. Fueron encontradas en una vivienda propiedad de Mario Alejandro Balado, sobrino de la ex pareja de Marcela López, una mujer desaparecida en la ciudad.

Según informó el portal OPI Santa Cruz, Balado forma parte de La Cámpora y fue designado junto con Matías Bezi como administrador de todas las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

Esta etapa de la investigación tenía como objetivo revisar con perros adiestrados la casa de José Luis Balado, esposo de Marcela López y tío de Mario.

La medida se concretó con la presencia del abogado querellante, Jorge Trevotich. En un momento, fue el propietario comunicó que “el sobrino es propietario de una de las casas existente en ese terreno, utilizaada como depósito”. Los canes preparados para hallar restos humanos, drogas o dólares se dirigieron hacia el lulgar.

Rocío, hija de Marcela López, quiso entrar a ese inmueble y fue allí cuando el abogado de José Luis Balado, amenazó con irse si entraban en esa casa, según informó OPI Santa Cruz.

De todos modos la mujer entró y encontró un montón de cajas que contenían fajos de dólares termosellados con el sello del Banco Nación.

75 millones de dólares termosellados encontraron en la casa del secretario de Máximo Kirchner.

Más evidencias de la porquería que son, es imposible pensar.

No deberían votarse no ellos mismos. — Francisco Sánchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) September 3, 2021

“Los dólares estaban termosellados y como sucios, pero dejamos todo en el lugar”, dijo el abogado Trevotich.

“Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento. Ella ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, manifestó.

Ese mismo día, el abogado, la hija y las nietas de Marcela López instalaron una vigilancia y pudieron filmar como tres personas que se movían en un Chevrolet Corsa gris retiraron las cajas de la propiedad alrededor de las 20, a pesar de que había restricción para circular. La querella ha pedido incorporar el video a la causa.

A la declaración de los testigos se suma un video que la querella pidió anexar a una causa denunciada en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

Según el abogado Trevotich, “la desaparición de Marcela López está íntimamente relacionado con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio”, que podría ser procedente de actividades ilegales (lavado de dinero o narcotráfico), a raíz de la forma en que estaban escondidos en la propiedad de Mario Alejandro Bolado.

Con información de OPI Santa Cruz