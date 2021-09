Horas después de ganar “La Voz Argentina”, Francisco Benítez fue papá

El cantante cordobés no pudo estar en el parto y viajará pronto para conocer a Ciro, que nació 10 días antes de lo previsto.

A la medianoche, Francisco Benítez se consagró ganador de La Voz Argentina (Telefe) con más de 2 millones de votos. Fue una victoria emocionante para el joven cordobés que deslumbró en el reality, pero horas más tarde viviría el momento más feliz de su vida: el nacimiento de Ciro, su primer hijo.

La primicia la dio a conocer la periodista Noelia Antonelli en su cuenta de Twitter, quien además compartió la primera foto de Rocío, la flamante mamá, junto al recién nacido.

Ciro nació 10 días antes de lo previsto en una Clínica de Colonia Tirolesa, la localidad cordobesa en la que viven. Su padre no pudo presenciar el parto porque todavía se encuentra en Buenos Aires, donde acaba de coronarse en el exitoso certamen de canto.

Benítez viajará pronto para reencontrarse con su familia y conocer cuanto antes al bebé. La llegada de su hijo fue toda una sorpresa para el cantante, que todavía se encontraba asimilando su noche mágica en el programa conducido por Marley. Incluso, el joven podría haberse enterado del nacimiento a través de los medios cordobeses.

En diálogo con Radio Dos, Susana Frezzotti, la gerenta de la cooperativa donde trabaja el ganador del ‘team Sole’, contó que el parto se había adelantado. “Acabo de escuchar el llanto de Ciro. Creo que Francisco no sabe todavía, la mamá no le avisó aún. Me llaman de todos lados, porque ella está en el hospital y estoy hablando yo, que además acá no hay mucha señal”, reveló.

Durante su paso por la competencia, el participante se había referido en más de un oportunidad a su amor por la familia que estaba construyendo. “He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no animarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, reveló en el certamen.

El domingo, cumpliendo con los pronósticos, el cordobés logró imponerse en la gran final, dónde se lució con una versión impecable de “Gracias a la vida”. Dado que estaba invadido por la emoción, Soledad Pastorutti fue quien tomó el micrófono para celebrar la victoria. “Esto es todo tuyo, te votó todo el país. Te lo ganaste porque sos un talentoso, tenés un alma increíble y la gente la vio”, elogió la coach. Lo que Francisco no se imaginaba era que solo faltaban horas para el otro gran momento de su vida.