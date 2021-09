“Vamos a sacar al kirchnerismo con las urnas”, aseguró Rodríguez Larreta en el cierre de la campaña

“Es hora de decirle basta al kirchnerismo y frenarlo”, aseguró el jefe de Gobierno para apuntalar a sus candidatos. Estuvieron presentes Macri, Lousteau y Patricia Bullrich.

“Vamos, vamos, arriba… un poquito más de onda. Un aplauso para todos ustedes, para todos los que el domingo nos van a ayudar a sacar al kirchnerismo con las urnas”, vociferó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuando tomó el micrófono en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, que tiene como principal candidata a María Eugenia Vidal.

Rodríguez Larreta no es solamente la máxima autoridad del distrito, sino el armador principal del PRO en estas elecciones legislativas. No es para menos: muchos analistas creen que del resultado de estos comicios dependerá en gran parte su sueño presidencialista de 2023, que está más vivo que nunca pese a que el dirigente le escapa al tema cuando se lo preguntan en público. “Con una victoria clara en Capital y una elección pareja en la provincia de Buenos Aires nos sentimos con chances para 2023″, repiten desde su entorno.

El evento de este miércoles, realizado en La Rural, convocó a los principales referentes del partido, entre ellos Patricia Bullrich y Martín Lousteau, quienes pronunciaron duros discursos.

El ex presidente Mauricio Macri estuvo sentado en primera fila de espaldas al tiro de las cámaras y se mantuvo en silencio. Tuvo un breve protagonismo cuando Rodríguez Larreta lo invitó al escenario 360 a saludar a la militancia, pero evitó tomar el micrófono.

La gran ausente fue Elisa Carrió, aunque sí se pudo ver a los referentes de la Coalición Cívica que integrarán lugares de peso en las listas porteñas.

Rodríguez Larreta convocó a la militancia a convencer a los indecisos y pareció enviarle un mensaje a los votantes de Javier Milei: “Los individualismos no son el camino para frenar al kirchnerismo, apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado; nosotros lo frenamos este año con un bloque grande y para decirles basta les pido que voten a la lista que encabeza María Eugenia Vidal”.

Vidal fue la encargada de cerrar el acto, en el día de su cumpleaños. Tomó como eje de discurso el leit motiv difundido ayer en redes sociales por los líderes del partido: “Basta”. “Basta a que militen los cierres de las escuelas, basta a que nuestros hijos se quieran ir, basta a que nuestros padres pierdan un año de vida que no les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza”, introdujo.

Y agregó: “Con el basta no alcanza. ¿Saben qué le tenemos que decir este domingo? Bien fuerte, con orgullo: “A pesar de todo esto no pudieron con nosotros””.

La primera candidata a diputada nacional, que competirá en la interna contra Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, reconoció que hay muchas personas que están “desesperanzadas” con el futuro del país, pero los convocó a acompañar a los candidatos de Juntos por el Cambio para “sacarse una mochila de encima” y sentirse “más aliviados” el lunes 13 de septiembre, el día posterior a las PASO.

“¿Saben qué? No somos todos lo mismo. Este gobierno se burló de nosotros, este gobierno nos estafó . Este gobierno vacunó a sus funcionarios mientras nuestros abuelos esperaban las vacunas. Con este gobierno, mientras tus hijos no tenían clases, adiestraban al perro del Presidente. Este gobierno festejaba cumpleaños en Olivos… Pero además te hizo promesas que no cumplió: te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior”, agregó.

“Este domingos deciles basta y deciles no. No les des más poder porque ya sabés lo que hacen con el poder cuando se los das. Deciles no a la burla, a la estafa al atropello. Sí a la honestidad, a la verdad, a la educación, al trabajo. Si hacés eso, yo les hago una promesa que se va a cumplir. El 13 te vas a sentir más aliviado, vas a sentir que te sacaste una mochila de encima, que vas a tener futuro y esperanza”, cerró.

Patricia Bullrich, contra Cristina

En uno de los discursos más explosivas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había enfrentado a Vidal por la candidatura, vaticinó que Juntos por el Cambio se encuentra a cinco bancas de romper “con la hegemonía de 38 años” del peronismo en el Senado.

“Le sacamos a Cristina el quórum automático del Senado, vamos por ese objetivo, vamos por ahí. Y este año construimos gobernabilidad y en el 23 volvemos a ser gobierno en la Argentina, vamos por ese objetivo”, puntualizó.