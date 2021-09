Femicidio de Johana Galdeano: Solalinde ampliará la indagatoria

Será este viernes pasada las 14hs cuando el ex secretario general de la UOCRA se presente ante la jueza Mirta Ucelay.

Juan Carlos Solalinde, el femicida de Johana Galdeano, ampliará su declaración indagatoria hoy a media mañana. Los defensores entienden que hay detalles que no han sido incorporados a la causa. Aducen que hablará con la finalidad de seguir generando pruebas, enfocados en la relación que mantenían la víctima y el acusado y el motivo por el que el secretario general de la Uocra le disparó a la joven el pasado 26 de mayo.

“Hay circunstancias que tienen que ser valoradas por la jueza Mirta Ucelay, de las que no tiene conocimiento. Tenemos pruebas que están en condiciones para ser acreditadas”, le aseguró a El Diario Ramiro Rubio, quien representa a Solalinde junto a Marcos Juárez.

Detalló que desistieron de la apelación que había presentado el anterior abogado de Solalinde, trámite que ralentiza el avance del expediente. “Una causa de esta índole requiere más de ocho días de prórroga de la detención. Faltan muchas pruebas por rendir, incluso no se ha realizado una pericia psicológica-psiquiátrica a Solalinde”, expresó.

Rubio contó que durante los últimos meses la Justicia avanzó con pericias sobre el celular de Johana, que no se hicieron en la provincia ya que no pudieron desbloquearlo por las medidas de seguridad del aparato, que es de alta gama. Luego fue enviado a La Pampa, donde tampoco pudieron hacerlo, aunque habrían extraído material de interés para la causa.

También aseguró que solicitaron una “batería de pruebas”, como la realización de la ya mencionada pericia psicológica-psiquiátrica a su cliente y peritajes balísticos, y adelantó que el 14 de octubre se hará una prueba interdisciplinaria, que consiste en una reconstrucción virtual del hecho.

“Según detallan, él estaría en condiciones de hacer la prueba psicológica-psiquiátrica, cuando en su momento se negó. Para mí, no es válida, aunque también pondré a disposición un profesional. Sobre las pruebas balísticas, los puntos que los defensores realicen no me importan, porque Solalinde reconoció que hizo los tiros. Además, salieron del arma que él entregó”, dijo Leticia Latini, abogada de la familia Galdeano, sobre estas últimas medidas.

La Justicia realiza peritajes sobre muestras de ADN extraídas de la ropa de la víctima y del cuchillo que ella tenía en su mano cuando fue hallada asesinada en la casa del gremialista. La joven recibió cinco disparos.