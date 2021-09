Villa Mercedes: Preparan la planta potabilizadora Vulpiani para que funcione al 100%

Los distintos trabajos consisten en realizar el mantenimiento completo de los equipos del ala norte.

Los equipos de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) trabajan en mejoras para la planta potabilizadora del dique Vulpiani para que en los próximos meses, con la llegada de las altas temperaturas y un mayor consumo, funcione al 100%. Las tareas consisten en el mantenimiento del sector norte, que está deteriorado por el proceso que se realiza a diario para producir el servicio.

Los trabajos tienen una inversión total de $11.374.000 y además de la reparación de un decantador, también integra el mantenimiento de un floculador. En el proceso de este último, el agua pasa por un conducto y le agregan sulfato de aluminio en cantidades muy bajas para que el líquido que ingresa salga en óptimas condiciones. Del mismo modo, deben hacer una revisión completa, ya que hay algunas pérdidas por fisuras estructurales a causa de la antigüedad.

“Como hace bastante que no se limpia y tomamos el agua del río, hay cierta cantidad de algas que van creciendo, pero no son perjudiciales para la salud. Queremos garantizar de esta manera un buen servicio. Para ello también vamos a hacer un cambio del manto filtrante de arena, que se va perdiendo con el paso del tiempo, y el sistema de retrolavado a veces no es suficiente”, contó Sergio Galera, a cargo del área de Obras y Servicios Sanitarios.

Distintos equipos de OSM también trabajan en varios sectores de Villa Mercedes para solucionar roturas de cañerías afuera de los domicilios y realizar el mantenimiento de la red cloacal.

Otra de las tareas que deben realizar son arreglos de la sala de filtros, de las escaleras de acceso, el cambio de todas las compuertas del sector y el mantenimiento de las conexiones eléctricas.

“Ya reparamos una de las bombas grandes de captación, que estaba fuera de uso y hay otra que está en proceso de arreglo. Adquirimos una nueva llave de transferencia para el grupo de emergencias, y ante un corte de energía esto va a permitir que siga trabajando de manera automática”, aseguró Galera.

En diciembre del año pasado dejaron en pleno funcionamiento el piletón y un canal del ala sur. El mantenimiento llevará alrededor de tres meses. “Por ese motivo está funcionando a un 60% la planta, pero en un mes ya vamos a subir al cien por ciento. En verano esto nos va a permitir brindar mayor cantidad de agua, con más seguridad, calidad y cubrir la demanda. El Vulpiani es el corazón y el que bombea más agua, se cubre el 80% de la ciudad. El restante se hace con las perforaciones y con el equipo del complejo La Ribera”, señaló.

Por último, el funcionario mencionó que adquirieron ocho nuevas bombas sumergibles, lo que permitirá que no haya faltante del servicio por si falla alguna de las que están instaladas en los tanques de los distintos barrios. “Queremos tener una provisión rápida ante cualquier emergencia que pueda surgir por la llegada próxima de las altas temperaturas y del verano”, agregó.