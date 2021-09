Paso en San Luis| La denuncia de una jubilada: “Fui a votar y ya lo habían hecho por mí”

La mujer quiso sufragar en la escuela N° 9 Dr. Esteban Adaro pero las autoridades de la mesa le manifestaron que le habían entregado el comprobante a otra persona.

En declaraciones a Carolina Cable Color, Miriam Gómez explicó que cuando estaba en la mesa 118 del establecimiento educativo para cumplir con su deber cívico las autoridades le informaron que su sufragio ya estaba emitido y el comprobante se había entregado a otra persona.

“Me dijeron que podía votar aunque no me entregaban el troquel, entonces me negué. Les mostré mi DNI, CIPE y carnet de conducir para decirles que esa persona que firmó con mi nombre no era yo”, indicó.

Y agregó: “Esta situación me resulta totalmente irregular. Me explicaron que se trató de un error, aunque les pedí que me entregaran un acta para dejar asentado lo que pasó. He sido presidenta de mesa muchas veces y jamás vi algo similar”.