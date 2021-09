Vuelve el IFE de Anses: quiénes podrán recibirlo y de cuánto será el nuevo monto

El resultado adverso en las PASO del último domingo hizo que desde el Gobierno diseñaran estrategias para revertir la tendencia en las generales de noviembre. La entrega a través de Anses de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia de un monto superior sería una de ellas.

El estrepitoso fracaso en las elecciones PASO del pasado domingo hizo que el Gobierno comenzara a instrumentar acciones para revertir la tendencia de cara a las generales de noviembre, por eso el retorno del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) sería casi un hecho, aunque con algunas modificaciones respecto al programa original.

La ayuda económica que volvería a otorgar el organismo que conduce Fernanda Raverta colaboró con la supervivencia de casi 9 millones de hogares durante el período de cuarentena estricta. Ahora, con la reactivación de muchos espacios laborales, el nuevo IFE alcanzaría entre 2 a 3 millones de personas.

La lectura que hace el Gobierno tras el cachetazo que recibió en las urnas es que muchos no han podido insertarse en el mercado laboral tras los meses de confinamiento estricto y ese descontento se tradujo en los votos. Por eso ahora tendría todo listo para anunciar la nueva ayuda económica que se daría a través de Anses, pero tendría un monto distinto al del último IFE que se otorgó.

Según los primeros trascendidos, el nuevo IFE, más allá que podría ser presentado con un nombre distinto, brindaría una asistencia económica por encima de los $10.000 por lo que este sería el principal y más trascendente cambio respecto al último que entregó el Gobierno a través de Anses. Además, será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Quiénes cobrarían el nuevo IFE de Anses:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Qué requisitos pedirían para cobrar el nuevo IFE de Anses:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

No ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

No recibir una prestación de desempleo.

No percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No percibir planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.