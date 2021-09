Asaltaron a un hombre y le robaron el dinero que llevaba para comprarle remedios a su hijo

El hecho ocurrió en pleno corazón del centro de la ciudad de San Luis. A la víctima la sorprendieron cuando se bajaba de su auto y lo apuntaron con un arma de fuego.

La víctima estacionó su vehículo sobre calle Rivadavia (entre Junín y Pringles) para dirigirse a una farmacia ubicada en diagonal a la Catedral. Pero no logró llegar porque ahí lo sorprendieron dos motochorros, este lunes pasadas las 23.

Los sujetos usaban cascos negros y se conducían en una moto 110 cc negra. Lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que les entregara todo lo que llevaba encima.

“Me alcancé a bajar, puse la alarma del auto y cuando me di vuelta ya los tenía apuntándome. No me dieron tiempo a nada. Saqué de mi bolsillo el celular y se me cayó dinero que fue todo lo que lograron llevarse”, contó el damnificado.

Con esa plata tenía que comprar dos medicamentos para su hijo.

Los ladrones huyeron por calle Pringles en dirección al oeste.

“No andaba nadie como para pedir un teléfono y llamar a la Policía”, subrayó.

Todo sucedió en pleno microcentro. A 30 metros del Banco Supervielle y casi al frente de la Iglesia Catedral: “Debería estar la Policía ciudadana, pero no alcanzaron a ver la situación”.

Una inseguridad en aumento con delincuentes que actúan a cualquier hora y lugar.