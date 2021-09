Siete gobernadores llamaron a Alberto Fernández para apoyarlo en la crisis Kirchnerista

El jefe de Estado recibió algunos llamados y mensajes por parte de mandatarios provinciales ligados al Kirchnerismo.

El inesperado movimiento del kirchnerismo de renunciar al Gabinete en forma masiva y generarle un vacío de poder al presidente Alberto Fernández, despertó la preocupación de la mayoría de los gobernadores del país, que por estas horas siguen con atención lo que está sucediendo en la Casa Rosada.

Los mandatarios del peronismo están hablando entre ellos para tomar una postura conjunta e institucional. Sin embargo hay quienes ya empezaron a dejar trascender el “apoyo incondicional” a la figura del Presidente en medio de la crisis política e institucional que se desató dentro del gobierno nacional.

Durante la tarde el Jefe de Estado recibió el llamado de 7 gobernadores que le manifestaron su apoyo. Fueron

Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Ricardo Quintela (La Rioja) .

Fue un acto de respaldo a sus decisiones, sean cual sean esas determinaciones que tome, pese a la embestida del kirchnerismo contra su gestión. Si cambia el Gabinete, lo avalarán y sino lo hacen, respetarán su decisión y se encolumnarán detrás de su gestión.

“Desde Entre Ríos hacemos saber nuestro apoyo total al Presidente. Es el único que garantiza la unidad del frente de todos y de los argentinos”, indicaron desde el gobierno que conduce Gustavo Bordet.

En la misma sintonía se expresaron desde Tucumán, donde gobierna Juan Manzur, uno de los mandatarios más cercanos al Jefe de Estado y de tensa relación con Cristina Kirchner. “Va a apoyar al Presidente y todas las decisiones que tome”, dijeron en su entorno.

“Quiero expresar mi apoyo al presidente Alberto Fernández. Es con todos porque la responsabilidad es de todos. Un resultado electoral es producto de la democracia y no debe complicar la gobernabilidad. Debemos escuchar y analizar cada demanda de la gente. Así lo hicimos en Catamarca”, escribió en sus redes sociales el mandatario catamarqueño Raúl Jalil

En la misma sintonía se expresó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quién sostuvo que “luego de un proceso como las PASO lo más importante es fortalecer la unidad y acompañar a nuestro Presidente y al Frente de Todos”.

“En tiempos como este es cuando debemos cuidar la unidad y la institucionalidad. Por eso quiero expresar todo mi respaldo al presidente Alberto Fernández que es quién conduce el país hacia la salida de la pandemia”, indicó en sus redes sociales Gustavo Bordet.

En Juntos por el Cambio la situación es similar. “Desde nuestro rol de gobernadores y de oposición debemos sostener las instituciones. El Presidente fue elegido hasta el 2023. Lamentó que después de una derrota el Gobierno en lugar de cerrar filas rompan filas”, sostuvo el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales.

Además, consideró que esta situación que se desencadenó “afecta la gobernabilidad en un momento difícil para la gente”. En Jujuy están extrañados sobre el daño que se generó la propia coalición con los extraños movimientos políticos que tuvieron lugar durante el día de hoy.

Desde Corrientes, el radical Gustavo Valdés indicó que los gobernadores bregan “por la institucionalidad y el final del mandato del presidente Alberto Fernández”. “Nos preocupa, hay una elección en curso y el oficialismo está absorbiendo la derrota electoral”, expresó.

Los gobernadores de fuerzas provinciales prefieren no meterse en el conflicto de la Casa Rosada porque advierten que no son parte de la coalición de Gobierno, mientras hay mandatarios del peronismo como el cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Omar Perotti y el gobernador bonaerense Axel Kicillof que por ahora no van a pronunciarse.

“Nosotros apoyamos la gobernabilidad, pero no nos vamos a meter en la interna del peronismo. Los tres socios de la coalición son los que tienen que resolver este problema”, indicaron a este medio desde el gobierno misionero.

