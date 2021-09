La insólita excusa de la vocera de Cristina tras el audio contra Alberto Fernández

La diputada Fernanda Vallejos, una de las más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, reconoció que el audio filtrado es suyo. Se justificó arguyendo que se trata de “una conversación privada”.

Un nuevo escándalo sacude a la política nacional en medio de una inédita crisis de gobierno. El presidente Alberto Fernández salió a intentar retomar el control de su gobierno a través de fuertes declaraciones en Twitter, pero al mismo tiempo se filtró un durísimo audio de la diputada ultra kirchnerista Fernanda Vallejos contra el mandatario.

Si bien por los términos utilizados en un primer momento se pensó que el audio podría ser falso, la propia Vallejos -una de las figuras del kirchnerismo más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner– reconoció en Twitter que se trata de una conversación suya, pero puso una insólita excusa: que era algo privado.

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”, expresó Vallejos en su cuenta personal de Twitter.

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

“Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, expresó la legisladora.

En el audio, Vallejos aseguró que Fernández “está atrincherado como (Martín) Redrado en el Banco Central, así atrincherado en la Casa Rosada, y él es un okupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día”.

Vallejos cerró asegurando que “no hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular”.

Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

El audio llega en el momento de mayor tensión entre el kirchnerismo y el peronismo que apoya a Alberto Fernández. Ayer varios ministros y funcionarios de primera línea que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusieron a disposición del mandatario su renuncia, en un gesto que se tomó como un aumento de la presión contra los sectores no kirchneristas del gobierno.