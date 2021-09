La vocera de Cristina Fernández de Kirchner trató a Alberto de “okupa, enfermo e inútil”

La diputada Fernanda Vallejos destrozó al presidente en un audio que se ha viralizado y que pone al borde de la cornisa a la coalición de gobierno.

Lo que faltaba para llevar la tensión política al extremo era un audio donde el kirchnerismo destrozara al presidente Alberto Fernández. La diputada nacional Fernanda Vallejos, economista predilecta de la vicepresidenta y que en varias oportunidades ha oficiado de vocera del kirchnerismo duro, envió un audio de 11 minutos en el que asegura que el presidente es un “enfermo okupa” y su jefe de Gabinete Santiago Cafiero es un “payaso.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández -el okupa- el lunes a las 8 hiciera una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa. No lo hizo ni lo quiere hacer”, disparó.

Pero además de ello asegura que Fernández dio un mensaje “hipócrita” el último domingo diciendo que escuchaba el mensaje de las urnas. “Obviamente además de ciego es sordo. No ha aprendido nada de Néstor (Kirchner) ni de nadie”, asevera.

Al mismo tiempo carga contra “su núcleo de inútiles que están ahí ocupando las oficinas prestadas de la Casa Rosada” y en concreto contra Santiago Cafiero. “No hay un jefe de Gabinete porque el jefe de Gabinete es un payaso”, remarca.

“El tipo está atrincherado como Redrado (Martín) en el Banco Central en la Casa Rosada. No tiene votos, no tiene legitimidad, no tiene a nadie. Si la derecha quiere votar a alguien puede votar a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada”, asevera en otro pasaje del audio que se filtró.

Pero además, lo responsabiliza por la derrota del domingo. “El mensaje es que no lo quieren. No lo quieren porque no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. No asistió a la gente, no tuvo una política sanitaria más efectiva para evitar muertos. Abrió antes para que la gente no se cagara de hambre y la gente se cagó de hambre igual”, manifestó.

Por otro lado también cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán al que acusó de mentirle a la sociedad. “Martín Guzmán armó un presupuesto en el que decía que en marzo se acababa la pandemia. una mentira que todos sabíamos que era una mentira. Y después ocurrió lo obvio: que la pandemia continuó no hubo políticas económicas que acompañen. Y tenemos equilibrio fiscal. ¡Tenemos equilibrio fiscal con 50% de pobreza en medio de una pandemia!”, disparó Vallejos.

“Es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirlos. Algunos lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo”, expresa y acusó a Alberto Fernández de no escuchar al pueblo. “¿Hay un problema de poder? Puede ser. Pero principalmente hay un problema político que el pueblo, marcó un camino y hay un tipo atrincherado que dice ‘me cago en el camino que dijo el pueblo'”, esgrimió.

“Banco la movida porque algo que hay que hacer. No somos lo mismo. Yo no quiero ser lo mismo que estas bazofias. Y el resto de los compañeros seguramente no lo quieren ser”, manifestó y aclaró que el audio enviado es para compañeros y que luego en televisión sus palabras serían diferentes.

El audio de Fernanda Vallejos 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/8loWoV5H7l — JP ⬛️ #100MilMuertos (@Sir_Neble) September 16, 2021

“Obviamente todo esto que digo acá lo digo entre compañeros después voy a ir a la tele y voy a decir a otra cosa, nadie va a echar leña al fuego, a armar un incendio con los árboles caídos, pero hay que ubicarse en qué lugar está cada uno. Este señor gracias a Cristina está sentado ahí y no tiene ningún mérito propio. Entonces se tiene que allanar a lo que le diga Cristina que tiene que hacer. Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la del pelotudo de Guzmán”, concluyó.