Condenaron a prisión perpetua al femicida de Patricia Menedín

El fallo contra Hugo Heguaburo Olivera fue unánime. Este jueves admitió el crimen ante los jueces, pidió perdón pero dijo no recordar qué sucedió.

“Trato de entender que pasó ese día. Todos los días cuando me acuesto pienso en eso, cuando me levanto también. Muchas veces estoy solo tratando de entender qué pasó, de recordar algo. Tengo muchas cosas confusas en la cabeza”, les dijo Hugo Heguaburo Olivera a los jueces, este jueves, en el cierre de la etapa probatoria del juicio en su contra. Pero para los magistrados todo estuvo claro y no hubo confusión, y este viernes lo condenaron, por fallo unánime, a prisión perpetua por el femicidio de quien era su pareja, Patricia Menedín, asesinada en junio de 2018 en la localidad de Nogolí.

La última audiencia del juicio comenzó con los alegatos del caso. El fiscal de Cámara, Ernesto Lutens, había pedido prisión perpetua por considerarlo autor de un Homicidio triplemente calificado (por el vínculo, por ensañamiento y por mediar violencia de género); su abogado, Esteban Sala, planteó que debía encuadrarse como un homicidio bajo estado de emoción violenta o, subsidiariamente, como un homicidio con circunstancias extraordinarias de atenuación.

Finalmente, el tribunal, integrado por Jorge Sabaini Zapata, Silvia Aizpeolea y José Luis Flores coincidió con la pena y la figura penal planteada por Lutens y lo sentenció a perpetua.

Como atenuantes consideraron la falta de antecedentes del homicida y, como agravantes, la indefensión de la víctima al momento del crimen.

Según reveló la autopsia, Heguaburo Olivera le dio una brutal golpiza a Menedín y luego la mató causándole una profunda lesión en el cuello con un arma punzocortante.

El acusado oyó la sentencia desde el penal, por videoconferencia. A diferencia de este jueves, que estuvo presente en la sala para declarar y donde se lo notó consternado y afligido, hoy casi no levantó la vista y tampoco se exaltó al escuchar el veredicto.