Florencia Kirchner respaldó la carta de Cristina contra Alberto Fernández y su entorno

La hija de la vicepresidenta publicó un posteo en sus redes sociales.

A través de un posteo en su cuenta de la red social Instagram, la cineasta Florencia Kirchner publicó un breve mensaje en respaldo a su madre, luego de que ayer la vicepresidenta rompiera el silencio tras la derrota de las PASO 2021, en medio de las internas del Frente de Todos y luego de las renuncias en el Gobierno.

“Clarísima”, afirmó Florencia Kirchner en el posteo de Instagram, la red social que suele utilizar para compartir imágenes y recomendaciones de libros y lecturas.

La carta de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

En su carta, Cristina Kirchner se expresó por primera vez públicamente sobre las idas y vueltas en el Gobierno tras la derrota electoral y le reclamó al presidente que “honre la voluntad del pueblo”.

Las frases más destacadas

“Siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno”.

Sobre sus reuniones de trabajo con Alberto Fernández en Olivos: “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien las elecciones”.

“Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores”.

“El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad”.

Sobre la figura del expresidente: “A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada”.

Acerca de los resultados de las elecciones: “Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones”.

“No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”.

Sobre Juan Pablo Biondi: “Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”.

Su relación con Martín Guzmán: “Me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno”.

Acerca del presupuesto: “Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto.

“Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo”.

“Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”.