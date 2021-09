Aníbal Fernández, de la “sensación de inseguridad” a entrar al Gabinete para conducir Seguridad

Tras el cimbronazo de las PASO, las renuncias y la carta de CFK, el Presidente lo designó para potenciar su desgastado Gabinete. Cuando asuma se convertirá en un ministro que trabajó para cuatro presidentes.

Tras el cimbronazo de las PASO, las renuncias presentadas por ministros y la carta de Cristina Kirchner; el presidente Alberto Fernández convocó, entre otros, a Aníbal Fernández para integrar su renovado Gabinete como ministro de Seguridad. En la frondosa carrera política de este quilmeño de 64 años, con esta nueva designación, acumulará haber sido ministro de cuatro presidentes. Deja su cargo de interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y se mete en Seguridad, pese a su recordada y polémica frase de que “la inseguridad es una sensación”.

Su última participación en un Gabinete nacional había sido como jefe de Gabinete (también lo ocupó entre 2009-2011) durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; previamente la acompañó como secretario General de la Presidencia (2014-2015) y ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007-2009). En el mandado de Néstor Kirchner se desempeñó como ministro del Interior (2003-2007).

El abogado y contador peronista también estuvo entre los elegidos para ocupar lugares estratégicos durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), donde fue secretario General y ministerio de la Producción.

Envuelto en varias polémicas, una de sus frases más recordadas tienen que ver con la seguridad. Cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner, en 2006, lanzó: “La inseguridad es una sensación”. “La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un Tupperware”, había expresado en aquel momento.

En lo electoral, participó en las PASO de 2019 como precandidato a concejal por el municipio bonaerense de Pinamar, pero no logró superar el piso para ingresar a la elección general.

Sin dudas su competencia en las urnas más recordada y públicamente conocida fue la del 2015, cuando intentó ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En aquellas PASO logró superar a Julián Domínguez (recientemente nombrado ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca) pero en las generales el hombre del Frente para la Victoria fue derrotado por María Eugenia Vidal (Cambiemos Buenos Aires).

Sin hablar de Aníbal Fernández, Frederic dijo que “fue un honor haber sido parte del Gabinete”

Durante aquella contienda electoral fue acusado “de complicidad con el narcotráfico” y hasta de un triple asesinato relacionado. Al respecto, en aquel entonces Aníbal habló de “fuego amigo” y luego señaló que “las acusaciones no sólo nunca fueron probadas sino que no fui jamás mencionado en la justicia por ninguno de esos cargos”.

Anteriormente, en 2003, fue diputado nacional electo (renunció para acompañar en el gabinete a Néstor Kirchner), y en 2011, ejerció como senador nacional; en ambos casos fue elegido por la provincia de Buenos Aires. Y en su Quilmes natal fue votado como intendente en 1991, cargo que ocupó hasta 1995. A continuación, fue electo y asumió como senador bonaerense.

En el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Duhalde, fue designado en 1997 como secretario de Gobierno. También fue ministro de Trabajo bonaerense durante la gobernación de Carlos Ruckauf.

Alberto Fernández decidió los cambios: Manzur jefe de Gabinete, sigue Wado, vuelve Aníbal y Cafiero reemplaza a Solá en Cancillería

De regreso al presente, hace unos días, el 15 de septiembre, Aníbal Fernández al salir de una reunión con el primer mandatario en la Casa de Gobierno aseguró: “El presidente no me ofreció ningún cargo, hablamos de política”.

Las declaraciones del exintendente e Quilmes rápidamente quedaron obsoletas ya que ayer el presidente Alberto Fernández, que lo había nombrado (29/01/2020) como Interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), decidió darle la oportunidad y confianza para regresar al Gabinete nacional como ministro de Seguridad, en reemplazo de Sabina Frederic.