El lunes 27 de septiembre cierran los super, otros comercios y el Shopping

El Día del Empleado de Comercio será trasladado del domingo 26 al lunes 27 de septiembre.

El próximo lunes, la mayoría de los negocios de San Luis cerrarán sus puertas, por lo que los puntanos deberán abastecer sus alacenas este fin de semana. El motivo es la celebración del Día del Empleado de Comercio, que es el domingo 26 de septiembre, pero será trasladado al lunes 27. Así lo confirmó la Cámara de Comercio de San Luis (CAME).

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis y vicepresidente de la CAME Joven, Emmanuel López, manifestó que hay muchos negocios que consideran no abrir el lunes y que, debido a ello, la actividad será casi nula. Además, detalló que en el caso de hacerlo deberán pagar doble jornada, como en cualquier feriado nacional. “Esto genera una complicación debido al difícil contexto que vive el sector y muchos no cuentan con el dinero necesario para afrontar esos gastos. De igual modo, el sector paulatinamente va repuntando”, expresó López, quien comentó que de igual manera septiembre siempre es un mes muy flojo.

“Este es un día para que descansen los trabajadores y hay que respetarlo”, manifestó. Señaló que en muchas oportunidades los propietarios optan por abrir ellos mismos sus comercios. “Ven el panorama por la mañana y si no hay movimiento de clientes no atienden a la tarde, por lo general ese día no hay casi nadie”, destacó.

La encargada de San Luis Shopping Center, María Clara Marinello, comentó que dado que el 26 de septiembre cae domingo, la Cámara de Comercio a nivel nacional decidió trasladar el feriado al lunes 27. “El próximo fin de semana para celebrar la semana de la primavera habrá show de teatro y títeres no solo para los más chicos, sino para toda la familia, mientras que el lunes no abrirá ningún sector del shopping. Todo permanecerá cerrado, ya sea la parte gastronómica, el supermercado y el paseo de compras”, dijo Marinello. El martes las actividades se desarrollarán con normalidad.

El Diario recorrió diversos supermercados de la capital, en los que confirmaron que no atenderán el próximo lunes. En uno de calle San Martín antes de Tomás Jofré, perteneciente a una cadena nacional, dijeron que están a la espera de la confirmación de la adhesión al receso laboral.