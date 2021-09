Un hombre se encuentra internado porque una patota lo golpearon sin motivo

El hombre, de 40 años, está internado con traumatismo de cráneo y contusiones en la cara y las costillas.

La Justicia investiga una gresca que hubo en Santa Rosa del Conlara, en la que un hombre de 40 años quedó inconsciente tras ser golpeado por al menos cuatro hombres. Ocurrió en los primeros minutos de este lunes, a la salida de un local gastronómico. La víctima se recupera en el hospital de esa localidad.

Según comentó Mauro D’Agata, secretario de Instrucción en lo Penal del Juzgado Multifueros de Santa Rosa, la denuncia fue realizada por la pareja del hombre en las oficinas de ese Juzgado. La presentación “nos ingresó hoy (por este martes) y nos abocamos a la investigación. Desde la Policía nos informaron que constataron que los partícipes de la pelea se encontraban en estado de ebriedad y que aún se desconoce el motivo de la pelea”, resumió.

Respecto a lo ocurrido, T.G., la pareja de la víctima, relató que junto a su marido se encontraban en una cena-show en el restaurante situado en calle San Martín cuando los agresores comenzaron a molestar a los comensales y a los músicos. Ante esa situación, el propietario del negocio hizo que se retiraran y la velada siguió con normalidad.

Según contó la mujer, ya en la madrugada del lunes, ella y su marido se fueron ya que él debía levantarse temprano a la mañana para ir a trabajar. A media cuadra del comercio, los hombres atacaron sorpresivamente por la espalda a su pareja, sin motivo alguno, refirió. Declaró que intentó hacer todo lo posible para ayudar a su esposo y que incluso ella resultó afectada por el altercado.

El relato del hombre fue coincidente con el de su esposa. A un medio local le dijo que no entendía qué pasó y que no sabía la razón por la que esos hombres, a los que conoce y con quienes nunca tuvo problemas, lo esperaron a él. “Yo les pregunté por qué me hacían eso a mí. Todos me conocen en el pueblo y nunca me metí con nadie. Estoy muy mal. Encima la Policía no le quiso recibir la denuncia a mi mujer”, dijo el damnificado, y aseguró que cuando reciba el alta médica también irá a hacer su presentación.

Según informó una fuente, el hombre estaba ayer internado en el Hospital de Santa Rosa del Conlara con traumatismo de cráneo y contusiones en el rostro, las costillas y las rodillas. Por la tarde le realizaron en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Merlo estudios de mayor complejidad y se aguardan los resultados.

D’Agata informó que pedirán a los efectivos de Comisaría 25ª que identifiquen a los eventuales testigos y que pedirán las cámaras de seguridad de la zona para intentar esclarecer el hecho.