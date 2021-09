Yamilia Cialone: “100 días pasaron de esta pesadilla de la cual desearía despertar”

La mamá de la pequeña desaparecida el 14 de junio se expresó en las redes sociales con un desgarrador mensaje: “Miles de preguntas sin respuesta, sobre todo un eco de gritos preguntando ¿Dónde esta Guadalupe?”

Este miércoles se cumplieron 100 días de la última vez que fue vista Guadalupe Belén Lucero mientras jugaba en la calle de la casa de su tía en el Barrio 500 Viviendas del sector sur de la ciudad de San Luis.

Sin avances de la investigación por parte de la Justicia ni pistas concretas todo son incógnitas en torno al caso. Es por ello que la familia de la nena de 5 años convocó a una nueva marcha por el centro puntano a partir de las 18:30.

A través de las redes sociales, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone dejó una sentida publicación en su perfil de Facebook en medio del dolor y la desesperación de volver a ver a su hija.

“100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo. Pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta”, sostuvo en el posteo.

Seguidamente mostró sus más profundos sentimientos: “Dónde estás hija mía. Me duele el alma con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras ¿Por qué es tan injusta la vida? Te arrebataron mientras jugabas a las escondidas y así estamos, dentro de un horrible juego que no se acaba, tú sigues escondida y un país sin poder encontrarte”.

La publicación completa

“100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo. Pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta, sobre todo un eco de gritos preguntando ¿DONDE ESTÁ GUADALUPE? Dónde estás hija mía. Me duele el alma, con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras ¿Porque es tan injusta la vida? Te arrebataron mientras jugabas a las escondidas y así estamos, dentro de un horrible juego que no se acaba, tú sigues escondida y un país sin poder encontrarte.

Nos haces mucha falta, a veces imagino que estás en casa, para aliviar un poco el dolor, pero no sirve porque quiero correr a abrazarte y no se puede, quiero sentir un ‘mami’ con tu dulce voz y no lo escucho, solo está en mi mente, en recuerdos, es tanto la ansiedad de querer oírte que me vuelve loca.

A las noches me despierto sobresaltada, queriéndote ver en la cama y ¡no te encuentro! Solo está Benja, más quisiera que estés para que tus manos me toques la cara, como lo hacías

¿Hasta cuándo mi niña? ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿cuánto tiene que pasar para volver a saber de vos? Esta tristeza es inaguantable, no la soporto. Me vuelve loca pensar que puedas olvidarte de mi, de nuestros recuerdos, o de quién eres. Solo le pido a Dios que eso no pase, que tus recuerdos siguen vivos y frescos para poder darte fuerza y esperanzas porque en algún momento de esta mierda de vida nos vamos a ver.

Guada pequeña sé fuerte en la marcha de hoy vamos a enviarte toda la fuerza y darte nuestro apoyo desde dónde estás. Y que sepas que vamos a seguir peleando para encontrarte, para que te busquen y que el silencio que hay algún día se convierta en alegrías al encontrarte.

Mamá jamás dejará de amarte, seguiré buscándote hasta poder abrazarte fuerte, fuerte. Te amo desde la distancia mi niña”.