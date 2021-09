Una mujer podría ser indagada esta semana por el caso Abel Ortiz

Su defensor había solicitado la suspensión del procedimiento, pero un tribunal rechazó el planteo.

María Vásquez, una de las cuatro sospechosas de integrar una asociación ilícita que habría hecho desaparecer a Abel “Pochi” Ortiz, debió ser indagada por ese delito hace ya 15 días. Sin embargo, su representante, el defensor oficial Hernán Herrera, presentó ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes una queja, en la que solicitaba la suspensión de ese procedimiento porque, a su modo de ver, no está claro qué pruebas existen contra la mujer para que sea investigada por la comisión de ese ilícito. El tribunal ya se expidió sobre tal planteo. No hizo lugar al pedido del defensor y dispuso que a Vásquez, amiga de la expareja de Abel, la peluquera Alejandra Espinosa, le tomen declaración indagatoria, tal fue la disposición del juez Leandro Estrada.

La fecha en la que tendrá lugar la audiencia aún no fue fijada por el juez de Instrucción Penal 2. Sin embargo, una fuente judicial estimó que será en el transcurso de esta semana que inicia. Espinosa, el excomisario Marcelo Acevedo y la policía Marcela Rodríguez, los otros presuntos miembros de la asociación ilícita, ya fueron indagados el jueves 9, el viernes 10 y el lunes 13, respectivamente. El exjefe de la Comisaría 9ª y la mujer policía negaron tener responsabilidad en ese delito. La peluquera no declaró porque su abogado dijo no entender qué elementos probatorios existen en concreto para investigar a su cliente por esa figura.

La indagatoria de Vásquez estaba prevista, en principio, para el 10 de septiembre, pero el día anterior Herrera presentó una queja. En el recurso expuso, entre otros puntos, que la defensa se sentía agraviada por la determinación del juez instructor porque “la misma carecería de la motivación suficiente del estado de sospecha que debe contener el llamado a indagatoria” y porque el pronunciamiento de Estrada resulta “escueto y con desconocimiento del derecho”.

Señaló que no le “resultaría claro cuáles de las nuevas probanzas que invoca en su resolución” vinculan fehacientemente a su asistida en tal asociación ilícita. “Es más, se desconoce qué delitos se cometieron o si quedaron en grado de connato o se planificaron”, por lo que el defensor entiende que la convocatoria a indagatoria resulta “de nulidad absoluta”.

El tribunal, integrado por los jueces Virna Eguinoa, Sandra Ehrlich y Sebastián Cadelago Filippi, respondió que tal planteo de nulidad a esta altura del proceso es prematuro, pues solo se trata de un llamado a indagatoria. Además, “el recurso de nulidad, solo podrá deducirse contra las resoluciones que son pasibles de apelación”, y ese no es el caso de la audiencia indagatoria, que es inapelable.

Por último, la Cámara sostuvo que en el auto interlocutorio de Estrada “observaron los requisitos formales que lo hacen válido, no padeciendo de vicios estructurales de las formas procesales exigidas”. En otras palabras, los magistrados no advirtieron que la resolución del juez instructor cause un agravio a los intereses de Vásquez y, por lo tanto, rechazaron el planteo del defensor.