Villa Mercedes | Beatriz, una docente que recorrió 34 años de carrera en su bicicleta

Estudiantes y colegas le prepararon un singular festejo como despedida, en el patio de la institución.

Luego de treinta y cuatro años de llegar al colegio en la bicicleta que compró con su primer sueldo, la conocida profesora de Lengua y Literatura Beatriz del Carmen Valenza de “La Normal” se retiró de su cargo. Como es habitual, por su alegre personalidad, lo hizo con un guardapolvo que firmaron sus alumnos y con un birrete de graduación, como si recién se hubiese recibido.

El Centro Educativo N° 9 “Dr. Juan Llerena” estuvo de fiesta para despedirla con un pequeño acto y luego una choripaneada que los chicos y sus compañeros de trabajo prepararon.

En julio de 1987 dio sus primeros pasos dentro de un aula cubriendo una suplencia, antes de recibirse, y ya sentía que la docencia era el camino que quería seguir. “Una profesora estaba de licencia y los directivos eran los encargados de buscar el reemplazo. A mis compañeras no les interesó y yo no dudé en aceptarlo y empecé en un cuarto año del secundario y luego un quinto. Iba estudiando al mismo tiempo que lo hacían mis alumnos”, recordó.

Valenza, de 57 años, aseguró que a la profesión la heredó de alguna manera de su familia, ya que sus padres son egresados de la institución como maestros normales y ambos se dedicaron a dar clases en algún momento de sus vidas. “Mi hermano y mi hijo son docentes de la facultad, mi hermana da talleres de piano y mi marido, que falleció, también lo fue”, contó.

Es una compañera que siempre ha colaborado y se ha comprometido con la institución de una manera divertida (Analía Rivarola- compañera de trabajo)

Además señaló que si bien es como su segunda casa siempre tomó su trabajo con mucha responsabilidad y seriedad. “Esto implica mucho esfuerzo, dedicación, estudio y una constante capacitación. Tenemos que amar nuestros contenidos para poder transmitirlos y captar la atención de los chicos, y sobre todo en estos tiempos que atravesamos por la pandemia. Si bien soy conocida como una profe divertida nunca regalé notas. Conmigo todos los cursos leyeron muchos libros”, dijo.

También compartió sus conocimientos a través de la tiza y el borrador en la Escuela Técnica N° 18 “Nicolasa Berrondo de Quiroga”, en la N° 152 “Alas Argentinas” y en la N° 31 “Mariano Moreno”. “Creo que es la carrera más gratificante que existe, porque escuchamos a los niños y a los adolescentes. He visto pasar generaciones de familias enteras e inclusive colegas y tengo miles de anécdotas. Me cruzo a muchas personas por las calles y me dicen que fui profe de sus padres, tíos, primos y hermanos y eso me hizo pensar que ya estaba para jubilarme”, indicó entre risas.

Una de sus colegas, Analía Rivarola, comentó que trabajar con Beatriz fue una experiencia para adquirir conocimientos y nuevos aprendizajes. “Comenzamos como compañeras de Unidad de Gestión Pedagógica del área y después tuvimos la oportunidad de transitar un tiempo juntas en las regencias. Es una compañera que siempre ha colaborado y se ha comprometido con la institución de una manera divertida. Su personalidad extrovertida será recordada y extrañada por todos”, aseguró.

Por último, Valenza expresó con emoción: “Al festejo lo viví como un egreso del sistema y no como que me jubilé. Entonces me puse el guardapolvo, los alumnos lo firmaron y recibí muchísimo cariño e inclusive hasta algunos lloraban, y eso me enterneció. Hay un grupo humano muy lindo y sentí que esos lazos que formé estaban presentes. Esperaban que yo llegara y entrara en la bicicleta, pero justo para esta ocasión no la llevé”.