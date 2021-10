Fuerte Apoyo: Dirigentes de la Unión Cívica Radical se reunieron con Poggi

Apoyan al candidato opositor del Frente Unidos por San Luis que ganó las PASO. En el documento “Radicales terminemos con el poder feudal y no seamos opositores de la oposición”, fundamentaron la decisión.

Un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que una vez finalizadas las primarias hicieron una evaluación del magro desempeño del partido, propuso públicamente retirar la lista de candidatos a diputados nacionales del partido y alinearse detrás de Claudio Poggi, que fue el vencedor de la elección.

Este martes mantuvieron una reunión con el candidato de Unidos por San Luis. Hubo fotos del encuentro y un documento de los dirigentes radicales que explica las razones de la decisión.

El ex presidente del partido Hugo “Pipo” Rossi; Celeste Aparicio y Guillermo Belgrano Rawson, precandidatos a diputados de la lista Somos que obtuvieron la minoría en las primarias y bajaron sus postulaciones, y Miguel Angel Bonino fueron de la partida entre otros dirigentes. Tuvieron en cuenta los guarismos que la UCR obtuvo en las PASO (6,41%), y abonan la idea de acompañar al candidato más votado “en post de fortalecer” el Frente de Poggi que logró el 46,86% de los votos y aventajó por casi 10 puntos al Frente Fuerza San Luis.

“Radicales terminemos con el poder feudal y no seamos opositores de la oposición”, sostuvieron y resaltaron: “Debemos con humildad y grandeza asumir el mensaje que han dado las urnas, haciendo realidad esa frase que ‘en política no se hace lo que se quiere o lo que se puede, sino lo que se debe’, entendiendo que quienes hemos alentado el cambio, hoy no podemos ser un obstáculo a la construcción del mismo”.

Advirtieron cómo, el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá “despliega el manual de todas las malas prácticas y amañamientos para intentar revertir este resultado electoral”.

“Dádivas, prebendas, malversación de los recursos del estado, división de la oposición, amenazas, sumisión y publicidad oficial; todo vale en este proceso para intentar retener el poder”, sostuvieron.

Consideraron que “la unidad de la oposición es una premisa indispensable y no meramente una expresión voluntarista”. En este sentido plantearon que no se debe incurrir “en errores del pasado donde ante las oportunidades históricas” terminaron “fracasando”.

En ese marco insistieron que “los regímenes feudales, corruptos y autoritarios, por distintos medios siempre intentan mantener a la oposición dividida” para de esa manera consolidar sus proyectos hegemónicos”.

Poggi al difundir el encuentro en sus redes sociales señaló: “Productiva reunión con importantes dirigentes del Radicalismo de la provincia de San Luis. Gracias por la invitación”.

A continuación el documento completo: