Pongamos un freno al Kirchnerismo dijo Bazla y fue candidato, presidente y militante K

¡Ni Massa se animó a tanto!

La política es el arte de hacer posible lo imposible dice el refrán, pero lo cierto, es que no se puede resistir a los archivos periodísticos y mucho menos a las fotos que retratan el antes y después de estos personajes, quienes ponen en evidencia que no participan en política por convicciones, si no más bien por intereses netamente personales.

Ricardo André Bazla fue uno de los primeros pioneros del Kirchnerismo de la ciudad de Villa Mercedes; Militó en la agrupación “La Cámpora” junto a Micaela Coria, también fue Presidente del departamento Pedernera de la agrupación Kolina, liderada por la hermana de Néstor Kirchner (Alicia Kirchner), y si eso es poco, como frutilla de postre “fue candidato en dos oportunidades por el Frente para la Victoria”.

En el año 2011 el binomio “K” encabezado por Eduardo Gargiulo y el mismísimo Ricardo André Bazla lanzaron con pitos y matracas la campaña electoral bajo el Slogan LOS SOLDADOS DE CRISTINA, un acto que además de las candidaturas, inauguraban de la sede central partidaria por calle Belgrano 528 de la ciudad de Villa Mercedes.

En el año 2015 Bazla también participo de las elecciones legislativas, y en esa oportunidad fue candidato a diputado provincial por el departamento Pedernera, que tras no respetar la Ley de Cupo Femenino, tuvo que dejar su lugar a Fabiana Michis; Un jaque mate de la Junta Electoral de San Luis.

Mediado del año 2014, Ricardo André Bazla realizó una alianza con el ex intendente de la ciudad de San Luis “Enrique Ponce” con la idea de obtener los sellos partidarios de (Kolina, La Cámpora, Movimiento Evita y Frente para la Victoria) y de esa manera liderar el Kirchnerismo en todo el territorio provincial. ¡Y la verdad que casi lo lograron!

Los Archivos seguirán en la Nota 2 “PANQUEQUE BAZLA”…