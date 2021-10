Aumentaron la cantidad de casas en venta, pero no las compras

A pesar de la decisión de los dueños, las transacciones no logran concretarse por el valor elevado que requieren.

Las calles mercedinas lucen decoradas con varios carteles de venta de inmuebles, generalmente de casas. Esta postal se vio más pronunciada este año, cuando muchos de los propietarios decidieron desprenderse de sus capitales en lugar de ofrecerlas para arrendar, a raíz de los requisitos que deben cumplir con la Ley de Alquileres, promulgada a mediados de 2020. Sin embargo, martilleros y corredores públicos de la ciudad aseguraron que las comercializaciones no llegan a concretarse debido al precio elevado que piden.

Para poner en renta una vivienda, el dueño debe declararla en la AFIP. Y si tiene más de tres locaciones, es considerado responsable inscripto. Además, los contratos son por tres años, con un aumento anual adecuado a la inflación que rondaría el 48%.

“La verdad muchos me dicen: ‘Ya no quiero renegar más, no me conviene tenerlo en alquiler porque tendría que ser muy costoso y los sueldos en general no están acordes’. Entonces directamente buscan la venta. Pero ahí también hay un problema porque el valor es a precio dólar”, detalló Evelin Olguín, martillera pública de la ciudad.

Por la nueva ley, muchos prefieren desprenderse de sus inmuebles en vez de ponerlos en alquiler.

El movimiento inmobiliario es lento a raíz de esta situación. “Es decir, cuando entra un departamento, por ejemplo, lo publicamos y se alquila enseguida, pero hay mucha demanda para poca oferta. Y por el otro lado nadie tiene el dinero en mano como para saldar una transacción tan costosa y adquirir un bien material así”, remarcó la mujer. Luego aclaró que, si bien los inquilinos muchas veces toman a mal las pocas opciones o los precios, muchas veces no tienen otra alternativa que renovar el contrato en el mismo lugar que habitan o hacer negocios con lo primero que encuentren.

Su colega Juan Alcaraz manifestó que en su local las consultas de los clientes son sobre la misma temática. “Los dueños se cansaron porque en vez de tener ganancia, tienen pérdidas. Esta ley buscó beneficiar al inquilino y creo que perjudicó a las dos partes. Y los que tienen a la venta un inmueble lo cotizan con la moneda extranjera, pero no con el precio oficial sino con blue, entonces para la gente es cada vez más difícil encontrar un lugar para vivir”, subrayó.

Asimismo, Lucrecia Andino, empleada de otra inmobiliaria mercedina, remarcó que con la mayoría de quienes ha dialogado recibe la misma respuesta. “Hacen números, pero no les conviene porque permanentemente tienen que hacer arreglos en las viviendas y después no pueden recuperar ese dinero. Entonces directamente promocionan la propiedad para la venta, pero prácticamente no se vende”, dijo.

Todos los consultados coincidieron en que el trabajo dentro de sus locales disminuyó notablemente en los últimos meses y temen que la situación continúe agravándose. “La pandemia también influyó en esto, pero principalmente es la nueva normativa que perjudica a todos los sectores: vendedores, compradores, inquilinos y propietarios. Estamos preocupados”, sentenció Roberto Pérez, uno de los empleados de otra firma, que recalcó que tener una casa y no comercializarla sigue generando gastos.