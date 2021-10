Caso Marilyn Cejas: “Me siento un perejil que necesitan meter preso para calmar el dolor de una madre”

La ex pareja de Marilyn Cejas habló del caso que lo tiene como sospechoso de homicidio. Recientemente denunció a su ex suegra por increparlo en un supermercado.

Este jueves Roberto Celi dio una conferencia de prensa junto a sus abogados.

Jorge Eduardo Rosales y Sandra López Correa dieron a conocer la denuncia que le realizó su cliente a la mamá de Marilyn Cejas por “increparlo verbalmente en un supermercado”. Por esta situación solicitaron una perimetral y un botón antipánico.

La presentación contra la ex suegra de Celi, Martha Mercau, se hizo en la Comisaría 2°.

Hace 9 años encontraron sin vida a la joven en la casa de Celi, quien en ese momento era su pareja y además policía. Ella tenía un disparo en la cabeza, que había sido ejecutado por una pistola 9 milímetros.

La hipótesis principal fue un suicidado, pero su familia descreyó y advirtió algunas irregularidades en la causa: por ejemplo que la bala había ingresados por la sien izquierda, algo que desató la sospecha porque la mujer era diestra. Este año la Justicia cambió la carátula, de “suicidio” a “homicidio calificado”.

“Estamos convencidos que el señor Celi es absolutamente inocente”, sostuvo Rosales. Y al mismo tiempo expresó que no se comprende por qué se realizó el cambio de carátula y se llamó a indagatoria: “Todo es una cuestión de prensa, una cuestión social, es una cuestión que viene por el dolor de una madre”.

Además contó que presentaron un pedido de eximición anticipada de prisión porque “creemos que posiblemente lo quieran privar de su libertad con una preventiva”. La petición no fue aceptada.

Celi relató hoy su versión. Explicó cómo fue el momento en el que se enteró que su pareja estaba muerta. También aseguró que Cejas “sufría trastorno bipolar”.

Dijo que estaba frente a las cámaras “para que la gente sepa” lo que está pasando: “Es muy feo, muy dolorosa la situación que me toca vivir”.

“Soy inocente, jamás le toqué un pelo a Marilyn, jamás en mi vida. Soy una persona honesta y buena persona. Hoy me siento un chivo expiatorio, un perejil que necesitan meter preso para calmar el dolor de una madre”, indicó.

Las frases de Roberto Celi:

| “Hace 12 años atrás pasó los mismo, fui blanco y víctima de acusaciones. Después del hecho que pasó perdí el trabajo. Donde me encontraba la familia de Marilyn me agredía, era una víctima de constante abuso por parte de ellos. En su momento tuve que tomar la decisión de irme para poder estar tranquilo y para poder dejar de tener miedo de lo que le podía pasar a mi familia, mi padre, mi madre y mi hijo que en ese momento era menor de edad”.

| “Teníamos una relación normal, salíamos, estuvimos un tiempo juntos y después nos separamos”.

| “Ella en ningún momento salió a pedir ayuda. Ella se va del departamento donde estábamos, luego recibo un llamado de su mamá y me avisa que ella estaba en mi casa. Yo estaba en su departamento. Ese día no habíamos discutidos”.

| “Estaba cansado porque había salido esa noche, me recosté al lado de ella en un colchón que estaba en el piso, ella se recuesta con su hijo en la otra camita chiquita y después sale. No sé si me agarró el teléfono, me vio algún mensaje, lamentablemente yo no podría decirte cuales fueron los motivos de por qué se fue”.

| “De hecho su hijo Máximo es quien me despierta, entonces yo empiezo a indagar a preguntar dónde está. Yo me entero que está en mi casa porque su mamá me llama a mi celular”.

| “Yo no andaba con el arma esa noche. Ella encontró el arma en mi casa. No sabría decirte que vio o qué quería encontrar, solo ella lo sabe, o su mamá porque para mí su madre no está diciendo la verdad. Si a vos tu hija te llama por teléfono diciéndote que está en la casa de su novio, que ha encontrado su arma y que se va matar, ¿Cuál es la reacción normal de toda madre? Eso fue lo que ella me manifestó por teléfono a mí”.

| “Cuando ingresé la encontré a ella con el disparo. La madre nunca fue al departamento. Yo desconozco los motivos de por qué su mamá en el momento que su hija la llamó diciéndole que estaba en mi casa y se iba a mata, ¿Por qué no fue a mi casa o no llamó al 911?”.

| “Hubo un hecho anterior, que su mamá tiene conocimiento, ella (Marilyn) una noche se empastilló. En ese tiempo ella vivía en un departamento en la calle Don Bosco antes de Centenario, yo fui a su casa la subí al auto con la ayuda de su hermano Jeremías que estaba en lugar. Se había tomado un blíster de pastillas con un frezze. La llevé a la guardia del Policlínico y ahí fue cuando me pude comunicar con su mamá. Ese fue mi primer contacto o cuando yo la conozco”.

| “Marilyn me contó que cuando estaba embarazada de su hija también se había querido matar. Ella estaba con un tratamiento por el tema de la bipolaridad y tenía que estar medicada y eso es lo que yo sabía”.

| “Después de 9 años sale esto nuevamente. Tuve que dejar el trabajo, mi familia, volver nuevamente acá siempre que fui citado por la doctora Palacios y Sabaini Zapata. Presté mi colaboración, nunca me negué incluso la última citación a mí nunca me llegó. Me llamó por teléfono la gente del Juzgado Nº3 y me contaron que había sido llamado a indagatoria yo viene, me presenté, soy inocente, jamás le toqué un pelo a Marilyn, jamás en mi vida. Soy una persona honesta y buena, soy una persona que hoy me siento un chivo expiatorio un perejil que necesitan meter preso para calmar el dolor de una madre”.

| “El último encuentro que tuve fue muy feo, en un tiempo atrás estaba cenando una noche en el comedor chino que estaba en Lavalle y Colón, y cayó Marta con su papá y en ese momento me di cuenta que su papá tenían envuelto en un diario un cuchillo tipo carnicero. Fue una situación muy fea”

| “Entiendo que perdió a su hija y comparto su dolor y por eso cada vez que me necesitan yo estuve acá presente para colaborar en lo que yo podía”.

| “Ella sabía dónde yo guardaba el arma o vio donde. La sabía dejar en el horno o detrás de la heladera”.